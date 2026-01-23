Slušaj vest

Ključnu ulogu u poslu u ogranku balkanskog kartela, koji je prema optužnici predvodio bivši fudbaler ubijen u petak u blizini Sopota, Živko Bakić, imala je misteriozna Mila, čiji identitet do danas nije otkriven. Kako proizilazi iz presretnutih Skaj poruka koje je tužilaštvo dostavilo kao dokaz, ona je bila u direktnoj komunikaciji sa Bakićem, ali je i on imao veliko poverenje u nju.

- Ova žena je na aplikaciji Skaj imala nadimak Mila i ona je sa Bakićem i članovima njegove grupe razmenila više stotina poruka oko transporta kokaina. Naime, ona je bila zadužena da obezbedi da se paketi sa belim prahom bezbedno istovare sa broda, koji je sakriven u šupljinama iza ogledala u kontejneru sa banama u solunsku luku stigao iz Ekvadora u januaru 2020. godine - objašnjava sagovornik Kurira.

Misteriozna žena, kojoj je na Skaju nadimak bio Mila, navodno se u Solunu sastajala i sa Bakićevim saradnicima.

- Ona je plava, ima 48-50 godina, deblja malo, plavo-smeđa, plave oči - opisao je Bakić u jednoj od poruka, citiranoj u optužnici, misterioznu Milu.

Bakić ubijen u blizini kuće Foto: Petar Aleksić, Privatna arhiva

Podsetimo, kriminalnoj grupi sudi se zbog sumnje da je tokom 2020. i 2021. prošvercovala 324 kilograma kokaina, koji je zaplenjen u Solunu. Kako je Kurir pisao, sumnja se da je Bakić u Južnoj Americi drogu nabavio preko svog prijatelja Zorana Jakšića, jednog od najvećih svetskih narko-bosova koji je prošle godine preminuo u zatvoru u Peruu.

Koliko je poverenje misteriozna Mila uživala kod Bakića, najbolje svedoče poruke u kojima joj, navodno, detaljno opisuje plan akcije.

- Mi ćemo gledati da ubacujemo robu u Ekvadoru posle kontrole policije i luke, znači kad brod bude išao iz luke imamo sistem da popnemo ljude gore na brod i da ubace u naš kontejner koji ide za Solun, to je najbolji i najsigurniji sistem da se radi, posle svih provera skenera policije, tako da će kontejner doći čist u Grčku, imaće nalepnicu da je prošao kontrolu. To je najbolje za nas što se tiče ubačaja robe, a i što se tiče vas dole da vam ne bi dolazilo crveno. Mi ovde preskačemo ljude iz luke, tako da neće znati da radimo, a imaćemo spisak svih kontejnera koji idu na konačnu destincaiju Solun. Pitali su ljudi iz Ekvadora samo da li je problem da naša kutija ne ode na skener Pirej - objašnjava joj navodno u poruci od 24. novembra 2020.

Istoj ženi, 17. decembra 2020. javlja da je kokain utovaren na brod. Kontakt su navodno održavali i tokom plovidbe broda, a kada je stigao u luku u Solunu kaže joj i da im sada treba "malo sreće".

Mila: Ja ne igram na sreću, samo se vi uozbiljite malo. Nema više mnogo pisanja.

Bakić: Ok.

Mila: I oprezno.

Bakić: Jasno, jasno.

Dva dana kasnije, Mila obaveštava Bakića i da novac ne traži unapred, već da očekuje da pare dobije "kad sve preda kako treba".

Mila: Kako ću da odradim, to je moj posao.

Kokain zaplenjen u Solunu Foto: Grčka Policija

Zadatak misteriozne žene, kojoj je Bakić prema optužnici preko saradnika poslao novac u Solun, koji su prethodno njegovi saradnici oprali u varikini kako bi obrisali tragove na njemu, a potom ga vakumirali, bio je da obezbedi da kokain bude bezbedno izvađen iz kontejnera sa bananama i prebačen u kamion. On je prema dokumentima, 21. januara ispratio da je brod stigao, a dva dana kasnije Mila mu je poslala fotografije da je sve u redu i da je kokain tu.

Bila je izuzetno oprezna, pa je posle slanja fotografija poručila i da se "brišu slike".

"Šefa" je obaveštavala i da će, zbog neradnih dana, kokain ostati nekoliko dana u luci.

Mila: Firma ne radi u subotu i nedelju. U ponedeljak će doći da srede papire i uzmu stvari.

Bakić: Jasno sve. Bitno je da imamo kontrolu, da ne ode kutija napolje.

Mila: Imajte poverenja, nije bitno dan ili dva, bitno je da dođe gde treba.

Bakić: Imaš puno poverenje i slobodu, tako da ti radiš kako misliš da je najsigurnije, neće niko da se meša u to.

Mila: Da objasnim ako me neko nije razumeo, mi ne krademo, mi radimo kako treba, a i sutra treba ponovo da radimo.

Bakić: Jasno to, samo mora da dođe firma da isprazni ovaj produkt da bi moglo da se otvori.

Zaplenjen kokain i novac Foto: Grčka Policija

Nekoliko dana kasnije, prema presretnutim porukama, Mila je uz pomoć saradnika u luci u Solunu, navodno, uspela da izvadi pakete sa kokainom.

Međutim, narednog dana, nekoliko pripadnika kriminalne grupe uhapšeno je na primopredaji droge sa osobama koje su došle da ga preuzmu.

Živko Bakić, podsetimo, uhapšen je i označen kao vođa balkanskog kartela u Beogradu u septembru 2023. U pritvoru je bio do prošle godine, kada je prebačen u kućni pritvor s nanogicom. U trenutku kada su napadači pucali na njega, tokom redovne šetnje na koju je imao pravo kao i svaki drugi pritvorenik, bio je u blizini svoje kuće.