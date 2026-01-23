Slušaj vest

Novi komandant Žandarmerije u Nišu, Bojan Dikić (45), preminuo je juče u ovom gradu, a njegova iznenadna smrt rastužila je njegove kolege, prijatelje i sve one koji su ga poznavali.

Od Dikića se brojnim porukama na društvenim mrežama opraštaju brojne Nišlije, navodeći "da je bio profesionalac i dobar čovek čistog obraza".

Bojan Dikić Foto: Društvene Mreže

Kako su sinoć naveli mediji, Dikić je pre iznenadne smrti bio u poseti kolegi koji se nalazi u bolnici, a onda se neposredno posle toga srušio i preminuo, najverovatnije usled posledica infarkta.

Dikićeve kolege, pripadnici niškog odreda Žandarmerije, oprostili su se od preranog preminulog Bojana Dikića. Kako su neki od njih napisali, sa njegovim odlaskom, otišao je i deo njih.

- Zar je moralo ovako? Zašto ode bez pozdrava? Zašto je Gospod opet uzeo najboljeg među nama? Teško mi je da bilo šta sada napišem, jer ko je tebe poznavao danas je izgubio mnogo. Prijatelja, saborca, zemljaka, brata. Putuj na neko bolje i mirnije mesto, moj brate. Neka ti Gospod podari rajsko naselje, jer anđeli kao ti samo tamo i idu. Vidimo se opet, zemljače i brate moj. Počivaj u miru i neka ti je laka zemlja - napisao je jedan Dikićev kolega i izrazio saučešće porodici.

Komentari ispod ovog, ali i sličnih postova na društvenim mrežama, samo su se nizali.

- Počivaj u miru, brate. Uvek si bio prvo brat, prijatelj, čovek, pa tek onda starešina. Napustio nas je veliki drug, čovek i oficir - pisali su žandarmi u komentarima.

- Neka mu je laka sveta srpska zemlja i da mu Bog podari rajsko naselje gde pravedni i premladi počivaju - pišu kolege, a neki od njih su čak promenili i profilne slike na mrežama i umesto svoje fotografije postavili grb Žandarmerije sa crnim florom, što je i inače običaj kada premine neko od pripadnika ove elitne policijske jedinice.

Bojan Dikić Foto: Facebook/Bratislav Dikić

Pukovnik policije Bojan Dikić, završio je Srednju školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju i svoj život je posvetio policiji, službi, zaštiti građana i državi Srbiji. Savesno i odgovorno je služio državi na vrlo odgovornim i oficirskim dužnostima, a od pre nekoliko dana i na dužnosti komandanta odreda Žandarmerije u Nišu.

- Brat Bojan Dikić je bio profesionalac u punom značenju te reči, vođa koji je znao da komanduje, ali i čovek koji je znao da razume, zaštiti i stane uz svoje ljude. Pre svega, bio je dobar čovek, čistog obraza i jakog karaktera, kakav se retko sreće - napisao je kolega.

Na društvenim mrežama postoji na hiljade komentara koji govore o tome da je Dikić bio privržen službi i policiji. U komentarima se izražava duboko saučešće porodici.

"Klaso, pogodila me ova tužna vest kao grom iz vedra neba, počivaj u miru", "Prerano si nas napustio, kolega", neki su od komenatara na brojnim profilima gde je objavljena tragična vest.

Ovu tužnu vest za srpsku policiju potvrdili su mnogi, a pre svega na svom profilu, bivši komandant jedinice Bratislav Dikić.

- Evo već je prošlo nekoliko dana kako si me pozvao i tražio da se vidimo, a ja sam sve bio zauzet u nekoj poslovnoj gužvi. Žao mi je. I danas kada sam uzeo telefon da te pozovem javljaju mi da si otišao i da više nisi dostupan. Otišao si na neko bolje mesto, ali nisi trebao tako prerano da odeš. Videćemo se kada Bog odredi na tom boljem mestu! Porodici Dikić upućujem iskreno i duboko saučešće, uz poštovanje i zahvalnost za sve što su kroz svog voljenog Bojana dali policijskoj službi i državi Srbiji. Neka im Bog podari snagu da izdrže ovaj nenadoknadiv gubitak - napisao je između ostalog Dikić i dodao da je pokušana reanimacija mladog komandanta, ali da je, nažalost, bila bezuspešna, a detaljnije o tome možete pročitati u OVOM tekstu.