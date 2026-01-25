SRBIN OSUĐEN ZBOG PLJAČKI U HOLANDIJI: S Rumunima upadao u kuće i krao dragulje, vršljali po spavaćim sobama
Srpski državljanin osuđen je pred sudom u Roermondu u Holandiji kao deo kriminalne grupe koja je harala Limburgom i krala nakit!
Kako prenose holandski mediji, osim državljanina Srbije, uhapšena su i osuđena i trojica Rumuna.
- Reč je o bandi koja se tereti da je u proleće 2024. godine izvršila čak 21 krađu i četiri pokušaja krađe. Sumnja se da su planirali i druge pljačkaške pohode pre nego što su uhapšeni - navode.
Krali u više zemalja
Ova banda kradljivaca, kako prenose, navodno je operisala po različitim zemljama Zapadne Evrope.
- Nisu imali fiksno mesto boravka i po Evropi su se kretali sa jednim razlogom - da kradu. Imali su dobro utvrđen modus operandi, upadali su u domove popodne i u rano predvečerje, targetirali kuće koje su prazne. Nasilno su otvarali prozore i vrata - navode mediji i dodaju:- Zanimljivo je da su očevici navodili da su uvek u ulici primećivali specifični automobil.
Banda je na prvom mestu krala nakit.
- Inspektori su obavili razgovore sa svedocima, preuzeli i pregledali snimke sa video kamera, ali uspeli i da izoluju nekoliko DNK tragova koji su se poklopili sa DNK tragovima osumnjičenih - navode.
Oglasilo se tužilaštvo
Javno tužilaštvo oglasilo se i opisalo bandu kao knjiški primer nomada bandita.
- To su ljudi koji su upali u nečiji dom, narušili privatnost, kopali po privatnim stvarima, pa i spavaćoj sobi. Kazne moraju biti bezuslovne - kažu iz tužilaštva.
Državljanin Srbije osuđen je na 5,5 godina, dok je jedan rumunski državljanin osuđen na 4,5 godine. Preostaloj dvojici sudi se za još dela, te će oni biti osuđeni na jedinstvenu kaznu 17. februara.