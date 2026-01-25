Slušaj vest

Srpski državljanin osuđen je pred sudom u Roermondu u Holandiji kao deo kriminalne grupe koja je harala Limburgom i krala nakit!

Kako prenose holandski mediji, osim državljanina Srbije, uhapšena su i osuđena i trojica Rumuna.



- Reč je o bandi koja se tereti da je u proleće 2024. godine izvršila čak 21 krađu i četiri pokušaja krađe. Sumnja se da su planirali i druge pljačkaške pohode pre nego što su uhapšeni - navode.

Krali u više zemalja



Ova banda kradljivaca, kako prenose, navodno je operisala po različitim zemljama Zapadne Evrope.

- Nisu imali fiksno mesto boravka i po Evropi su se kretali sa jednim razlogom - da kradu. Imali su dobro utvrđen modus operandi, upadali su u domove popodne i u rano predvečerje, targetirali kuće koje su prazne. Nasilno su otvarali prozore i vrata - navode mediji i dodaju:- Zanimljivo je da su očevici navodili da su uvek u ulici primećivali specifični automobil.

Foto: Holandska policija

Banda je na prvom mestu krala nakit.

- Inspektori su obavili razgovore sa svedocima, preuzeli i pregledali snimke sa video kamera, ali uspeli i da izoluju nekoliko DNK tragova koji su se poklopili sa DNK tragovima osumnjičenih - navode.

Oglasilo se tužilaštvo



Javno tužilaštvo oglasilo se i opisalo bandu kao knjiški primer nomada bandita.

- To su ljudi koji su upali u nečiji dom, narušili privatnost, kopali po privatnim stvarima, pa i spavaćoj sobi. Kazne moraju biti bezuslovne - kažu iz tužilaštva.