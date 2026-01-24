Slušaj vest

Odbegla lažna šamanka srpskog porekla, Marijana Mijailović (45), za kojom se traga već godinu dana, trenutno se nalazi na spisku najtraženijih osoba u Evropi, a austrijski istražitelji nude novčanu nagradu od 5.000 evra za svaku informaciju koja bi dovela do njenog hapšenja.

Kako navode istražni organi, ukupno 19 žrtava prevareno je za čak 1,77 miliona evra, a na meti su uglavnom bile žene koje su dovedene u stanje straha i panike.

- Žrtve su bile zastrašivane pričama o kletvama, teškim bolestima, pa čak i smrću. Nakon toga su od njih tražene ogromne sume novca, zlato i nakit za navodne "rituale pročišćenja" - navodi izvor.

Marijana Mijailović

Na listi Interpola

Marijana Mijailović, koja je i dalje u bekstvu, sada je predmet potrage istražitelja širom sveta. Njeno ime nedavno se pojavilo na Interpolovoj listi "Najtraženijih u Evropi". Stranica je, prema dostupnim podacima, poslednji put ažurirana 12. januara 2026. godine.

- Za informacije koje bi dovele do njenog hapšenja ponuđena je nagrada od 5.000 evra, a policija apeluje na građane da se jave ukoliko imaju bilo kakva saznanja o njenom kretanju - naglasili su na sajtu Savezne kriminalističke policije Nemačke.

Foto: Printskrin

Menjala identitete tokom bekstva

Prema zvaničnim podacima, Mijailović je rođena 21. decembra 1980. godine u Beču, poseduje austrijsko državljanstvo, a navodno se služila i prezimenom Kulović, kao i pseudonimima Fatima, Silvana i Amela. Njeni roditelji su Milan i Dragana, visoka je 164 centimetra, ima smeđe oči i uglavnom farbanu kosu.

- Osumnjičena je poznata po tome što je menjala identitete kako bi izbegla hapšenje - navode istražitelji.

Marijana Mijailović

Prevara teška milione

Lažna šamanka se tereti za tešku prevaru, a prema navodima tužilaštva, delovala je u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Predstavljala se kao šamanka i nudila "zaštitu" kroz rituale koji su bili potpuno izmišljeni.

- Sve je bilo dobro osmišljeno. Ljudi su verovali da im je život ugrožen, a ona je to koristila za finansijsku korist - navodi izvor iz policije.

Fotografije nakita koji je nađen u tajnoj sobi

Marijana je, podsetimo, dospela u žižu javnosti nakon spektakularne policijske akcije sprovedene početkom prošle godine. Tada su u njenom domu i prostorijama koje je koristila pronađeni šokantni predmeti, koji su, prema rečima svedoka, korišćeni u bizarnim ritualima.

Prilikom pretresa kuće u kvartu Modling zaplenjen je sef u kome se nalazio nakit, zlato, skupoceni satovi i gotovina u vrednosti od nekoliko miliona evra. U ovom sefu pored 4,1 miliona evra u gotovini, bilo je i 2,1 švajcarskih granaka (2,5 miliona evra), 5.100 američkih dolara i 500 nemačkih maraka.

Luksuzna vila šamanskog klana

U međuvremenu, istražitelji su otkrili 14 luksuznih automobila u iznajmljenoj garaži, uključujući Aston Martin Vantidž V8 i zlatni Mercedes 250 SE kupe, koji vredi otprilike 28.000 evra, kao i 25 kilograma zlatnih poluga, kilograme nakita i gotovine i zlatne i srebrne novčiće.

Inače, novčići su bili sakriveni u običnim plastičnim kesama u zazidanom bazenu. U bazen je moglo da se uđe samo kroz otvor na podu.