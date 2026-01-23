Jedna od najtragičnijih priča u procesu jeste pacijentkinja obolela od raka koja je "šamanki" predala 56.000 evra, verujući da će joj "skidanje magije" i "čišćenje aure" pomoći da ozdravi.

Žena je ostala bez ušteđevine, a nažalost, izgubila je borbu i za život.