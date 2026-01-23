ŠAMANSKI KLAN STIGLA KAZNA: U Beču osuđena porodica odbegle Marijane, optužene za milionsku prevaru - godinama bez griže savesti iskorišćavali žrtve
Suđenje odbegloj Srpkinji Marijani M. (45) i njenom takozvanom šamanskom klanudobilo je sudski epilog pred Bečkim regionalnim sudom, gde su uhapšeni članovi porodice proglašeni krivim i osuđeni na ukupno 10 godina zatvora zbog teške prevare, kriminalnog udruživanja i pranja novca.
Iako je glavna osumnjičena Marijana M. i dalje u bekstvu, nedavno pred sudom su se pojavili njen sin Frančesko M. (30), snaja Dona D. (30), poznata i kao "Ana", kao i bivši suprug Dejan M. (47). Sud je prihvatio navode tužilaštva da su delovali kao dobro organizovana kriminalna grupa.
Bez uslovnog otpusta
Prema izrečenoj presudi Dona D. (30) osuđena je na četiri godine zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, imajući u vidu da je ranije već osuđivana za slična krivična dela. Frančesko M. (30) dobio je tri godine zatvora, a Dejan M. (47) osuđen je takođe na tri godine zatvora.
- Optuženi su godinama planski i bez imalo griže savesti iskorišćavali strah i poverenje žrtava - naveo je sudija u obrazloženju presude.
Zastrašivali žrtve
Kako je tokom suđenja utvrđeno, žene iz porodičnog klana su godinama prilazile prolaznicima na ulicama Beča i Donje Austrije, predstavljajući se kao šamanke pod imenima "Amela" i "Ana". Žrtve su zastrašivane pričama o kletvama, bolestima i smrti, a zatim su im nuđeni lažni "rituali pročišćenja" u zamenu za novac, zlato i dragocenosti.
Ukupno je 19 osoba prevareno za najmanje 1,77 miliona evra, dok istražitelji sumnjaju da je stvarna šteta znatno veća.
- Muški članovi porodice bili su zaduženi za skrivanje imovine i pranje novca - rekao je izvor iz istrage.
Jedna od najtragičnijih priča u procesu jeste pacijentkinja obolela od raka koja je "šamanki" predala 56.000 evra, verujući da će joj "skidanje magije" i "čišćenje aure" pomoći da ozdravi.
Žena je ostala bez ušteđevine, a nažalost, izgubila je borbu i za život.
Milioni u zidovima i bazenu
Tokom spektakularne policijske racije u luksuznoj porodičnoj vili u Marija-Encersdorfu, vlasti su pronašle oko 12 miliona evra u kešu i zlatu, sakrivenih u sefovima iza ormara, u zidovima, pa čak i u bazenu zalivenom betonom, a fotografije šta je sve još zaplenjeno možete pogledatiOVDE.
Iako je deo klana osuđen, potraga za Marijanom M. se nastavlja, a ona se i dalje nalazi na listi najtraženijih osoba u Evropi.
- Ovo nije kraj slučaja. Glavna osumnjičena mora biti privedena pravdi - poručili su iz austrijskog tužilaštva.