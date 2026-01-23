- Bio si izvor iz koga smo svi mi bili željni istine. Stopio si se sa nama, ostavio neizbrisiv trag zvezdane prašine spojivši nas sa nečim što je iznad nas. U tebi sam pronašla uporište i iskonsku snagu i nadljudsku hrabrost gde si bio oslobodilac svega zemaljskog. Zbog tebe sam verovala u dobro i u najviše vrline koje ljudi imaju. TI si bio onaj kamen kojim uporno i marljivo gradimo temelje sebe i ono nebo u koje se uzdamo kada sve drugo izda. Bio si mi vera u bolje sutra, ako mi se korak oteža da mi pomogneš. U svakom tvom osmehu su ležali život i vera. U tvojim delima sam videla šta je pravda. Bio si heroj sa energijom deteta, skromnog humora i vere u ljude kojima si opraštao nepravde učinjene pre svega prema tebi. Nisi nikome sudio, iz tebe se glasno smejao bunt kojim si kreirao svoj život. U tome je ležala tvoja duhovnost viteza. Nisi verovao u slučajnost kao ja, verovao si da to ne postoji. I onog trena kada si stavio ruku na moje rame i rekao "čuvam ti leđa", shvatila sam da si na mene stavio nevidljivi štit. Živahni naš dečače, došao si kao zvezda, sada se vraćaš kao postojbina Sirijus. Kao što si jednom rekao: " Do kraja i posle toga" - pročitala je jedna od rođaka majčin govor, nakon čega je sanduk sa telom spušten u raku.