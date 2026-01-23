Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu u toku prethodne godine u saradnji sa pripadinicima MUP RS i BIA ostvarilo rekordnu zaplenu od preko 2,7 tona narkotika, kao i imovine u vrednosti od više desetina miliona evra, a nerešenih ubistava i drugih teških krivičnih dela koja su pod nadležnošću ovog tužilaštva gotovo da nema.

- Prvostepeno krivično odeljenje za opšti kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tokom 2025. godine vodilo je 478 istraga, protiv ukupno 645 osumnjičenih. Takođe je preduzelo 480 dokaznih radnji. Najveći broj istraga sproveden je zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, protiv ukupno 367 lica. Zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija vođena je istraga protiv 76 lica - navedeno je u objavljenom izveštaju o postupanju VJT u Beogradu za prethodnu godinu.

Kada je u pitanju rekordna zaplena od preko 2,7 tona narkotika na teritoriji srpske prestonice, najviše zaplena, hapšenja i procesuiranja osumnjičenih na teritoriji Beograda bilo je zbog opojne droge kanabis, ukupno oko 2.505,5 kilograma.

- Zaplenjeno je i oko 85 kilograma opojne droge kokain, 12 kilograma opojne droge heroin, 30 kilograma plus 66 litara opojne droge amfetamin, 11 kilograma opojne droge MDMA/ekstazi, kilogram opoje droge MDMBPINACA,i više od 5litara GBL-supstance za proizvodnju opojnih droga - navedeno je.

Zaplene droge Foto: MUP Srbije

Protiv 31 osobe istraga je sprovedena zbog krivičnog dela razbojništvo, protiv 28 zbog krivičnog dela ubistvo, dok je zbog krivičnog dela teško ubistvo procesuirano 42 okrivljenih.

Takođe, protiv 21 osobe sprovedena je istraga zbog krivičnog dela otmica, 22 zbog krivičnog dela silovanje i protiv 17 okrivljenih zbog krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Dobri rezultati u borbi protiv korupcije Tokom prethodne godine, koju je obeležila i borba protiv korupcije, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije vodilo je ukupno 43 istrage protiv 269 osoba, sok su dokazne radnje preduzimane prema 85 osoba. - Od 269 lica, protiv 148 istraga je vođena zbog krivičnog dela pranje novca, protiv 29 zbog krivičnog dela prevara u obavljanju privredne delatnosti, protiv 8 zbog krivičnog dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti, protiv 31 zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica, protiv 17 zbog krivičnog dela zloupotreb aslužbenog položaja, protiv 5 zbog krivičnog dela nesavestan rad u službi, protiv po jednog zbog krvičnih dela Primanje mita, Pronevera, Trgovina uticajem itd. Do optuženja je došlo u ukupno 109 predmeta protiv ukupno 217 okrivljenih - navodi se i dodaje da je ovo odeljenje zaključilo i 47 sporazuma o priznanju krivičnog dela sa 47 okrivljenih, dok je oportunitet primenjen prema 37 osoba. U toku prošle godine privremeno je, kako se doddaje, zaplenjena imovina u vrednosti više desetina miliona evra, od osumnjičenih i sa njima povezanim osobama.

Najveći broj dokaznih radnji, 268, preduzeto je zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok je 101 dokazna radnja preduzeta zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga.

- U navedenom periodu podignuto je ukupno 488 optužnica protiv 671 okrivljenog. Najveći broj okrivljenih, njih 327, optužen je zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, zatim je 117 optuženo zbog krivičnog dela neovlašćeno držanjeo pojnih droga, ukupno 59 optuženo je zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, 28 zbog krivičnog dela teško ubistvo, 14 zbog krivičnog dela ubistvo, 16 zbog krivičnog dela otmica, ukupno 15 lica zbog krivičnog dela razbojništvo, kao i ukupno 10 lica optuženo je zbog krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja - precizirano je u izveštaju o godišnjem radu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Petar Aleksić

U toku 2025. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu je zaključilo ukupno 32 sporazuma o priznanju krivičnog dela, sa istim brojem okrivljeni, od kojih je njih jedna osoba priznala krivicu za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, osmoro za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, 18 za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, po jedno za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, za krivično delo iz Zakona o tajnosti podataka, posredovanje u vršenju prostitucije, učestovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, i za krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Odlaganje krivičnog gonjenja, odnosno oportunitet je primenjen prema devet osoba i to za krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga, u odnosu na petoro kao i za krivično delo iz Zakona o tajnosti podataka u odnosu na četvoro.

Kada su u pitanju maloletni izvršioci krivičnih dela, u toku prethodne godine Odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnete su ukupno 792 krivične prijave protiv ukupno 1.703 maloletnih osoba.

- Zahtevi za pokretanje pripremnog postupka podneti su prema 430 maloletnika, a prema njih 309 je podnet predlog sudu za izricanje krivične sankcije. Krivične prijave odbačene su prema 226 maloletnika. Predlog da se obustavi pripremni postupak jer nije celishodno da se postupak vodi podnet je prema 114 maloletnih lica. Viši sud u Beogradu doneo je 1 presudu o kazni maloletničkog zatvora, a pritvor je odredio prema 20 maloletnih lica - navodi se u izveštaju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Najveći broj krivičnih prijava protiv maloletnika, čak 199 odnosi se krivično delo krađa zatim 99 za delo teška krađa, neovlašćeno držanje opojnih droga 120.

Međutim, pored ovih krivične prijave su podnete i protiv troje maloletnika zbog pokušaja ubistva, 10 zbog teškog ubistva, od čega su četiri zbog pokušaja, protiv 20 maloletnih zbog krivičnog dela teška telesna povreda, protiv 48 zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje.

- Protiv dvoje maloletnika prijave su podnete zbog krivičnog dela silovanje, protiv 11 zbog nedozvoljenih polnih radnji, protiv osam maloletnika zbog krivičnog dela protipravno lišenje slobode. Protiv po 19 maloletnika krivične prijave su podnete zbog krivičnih dela ugrožavanje sigurnosti i nasilje u porodici -stoji u izveštaju VJT u Beogradu.

Hapšenje Foto: Mup

Kada je reč o Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, ukupan broj zavedenih predmeta je tokom prethodne godine 7.588 od čega je u upisnik poznatih punoletnih učinilaca zavedeno 476 predmeta, u upisnik nepoznatih učinilaca 3.249 predmeta, a u upisnik ostalih krivičnih predmeta 3.780 predmeta.

- U toku 2025. godine, podnete su krivične prijave protiv 597 poznatih punoletnih učinilaca krivičnih dela. Podneto je 75 optužnih akata protiv 95 okrivljenih. Zaključena su dva sporazuma o priznanju krivičnog dela, pri čemu su navedenim licima izrečene sledeće krivične sankcije - ukupno 22 kazne zatvora i ukupno 11 uslovnih osuda. Institut odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet) primenjen je prema 7 lica - navedeno je.

Najviše krivičnih prijava u toku 2025. godine, kako se dodaje, ovom odeljenju VJT u Beogradu podneto je zbog krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti i to protiv 179 osoba, zbog krivičnog dela proganjanje protiv 71, zbog krivičnog dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju protiv 43, a zbog krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica protiv 38 osoba. Protiv po četiri lica krivične prijave su podnete zbog krivičnih dela oštećenje računarskih podataka i programa i računarska sabotaža, dok su zbog krivičnog dela računarska prevara podnete krivične prijave protiv osoba. Zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja podneta je krivična prijava protiv 9 osoba, zbog krivičnog dela izazivanje panike i nereda podneta je krivična prijava protiv njih 30.

Hapšenje Foto: MUP Srbije

U istom periodu, tokom prethodne godine, Višem javnom tužilaštvu u Beogradu je zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti podneto ukupno sedam krivičnih prijava, na osnovu kojih je pokrenut isti broj istraga. Podignute su 3 optužnice, a Viši sud u Beogradu je izrekao dve osuđujuće presude zbog ovog krivičnog dela u 2025. godini, kojima je izrekao okrivljenima višegodišnje kazne zatvora.

- U toku 2025. godine, VJT u Beogradu zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu procesuiralo je ukupno 99 lica, te je pokrenuto 8 istraga. Od navedenog broja (99), tokom 2025. godine za ovo krivično delo protiv 27 lica su podneti optužni predlozi i do sada je njih 8 pravnosnažno osuđeno, u odnosu na 16 lica je krivična prijava odbačena, dok se protiv preostalih lica i dalje preduzimaju dokazne radnje, vodi se istraga ili se vodi krivični postupak pred Višim sudom u Beogradu, odnosno čeka se potvrđivanje zaključenih sporazuma o priznanju krivičnog dela. Viši sud u Beogradu, okrivljenima koji su pravnosnažno osuđeni za ovo krivično delo u 2025. godini izrekao je mere upozorenja– uslovne osude, dok je prema jednom licu izrečena kazna zatvora, svima uz odgovarajuće novčane kazne - navodi se.