Policijski službenici PS Surčin doneli su po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva rešenje o zadržavanju B.S. (47) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Kako se sumnja, uhapšeni B. S. je od septembra 2025. do 21. januara kada je uhapšen, pretio oštećenom da će da ubije njega i članove njegove porodice.

- Pretnjama da će ubiti oštećenog, da je naručio njegovo ubistvo i da će ubiti članove njegove porodice, kako se sumnja, ugrozio je sigurnost oštećenog. Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret - navodi se u saopštenu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.