Slušaj vest

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu intenzivnim radom identifikovali su dvojicu osumnjičenih za krivično delo teško ubistvo nad dvadesettrogodišnjim mladićem Stefana Savića koji je u noći 25. februara 2024. godine preminuo usled zadobijenih ubodnih rana u Dunavskoj ulici u Beogradu, dok je drugi tridesetdvogodišnji mladić zadobio teške telesne povrede.

Gde se sve kriju odbegli kriminalci, za Kurir televiziju, otkrila nam je Slađana Nedeljković, voditeljka i urednica emisije "Crna hronika".

Kako je Slađana Nedeljković istakla, Španija je i po geografskom položaju najprivlačnija za ljude sa druge strane zakona.

"Barselona, Madrid i Marbelja su prve destinacije za skrivanje begunaca"

- Španija je pre svega i po geografskom položaju najprivlačnija za ljude sa druge strane zakona i kada bismo sumirali gradove u kojima se najčešće kriju begunci sa interpolove poternice, po nekoj proceni prva bi bila Barselona, Madrid, Marbelja, takođe i pokrajina Alikante zajedno sa Valensijom ali i ušće reke Guavaldikir sudeći po hapšenjima. Prvo hapšenje čoveka koji se nalazio na interpolovoj poternici bilo je u februaru 2024. godine i u pitanju je čuveni Jaguar koji se dovodi u vezu sa ubistvom četvorice škaljaraca u Atini u januaru 2020. godine i julu iste godine. Takođe, kum Radoja Zvicera je u septembru iste godine uhapšen u Španiji i on je kasnije ekstradicijom prebačen u Hrvatsku i kada je očekivao da je na slobodi onda je prebačen i u našu zemlju - rekla je Slađana i dodala:

Slađana Nedeljković, voditeljka i urednica Crne hronike Foto: Kurir Televizija

- Bio je prisutan na suđenju Veljku Belivuku, Darku Šariću i ostalim optuženima za ubistva Nakarfu i u Atini i žena za koju se sumnja da je njegova supruga je poslala njemu poljubac i on je uzvratio. Sa druge strane, glava vračarskog klana Nikola Vušović uhapšen je u Barseloni i on je takođe esktradicijom prebačen u Nemačku gde je osuđen na deset godina zatvora. Koliko se sukob zmeđu kavčanima i škaljarcima preselio u Španiju govori da je u proseku do 2020. godine broj ubistava u Španiji bio 20 a sada je preko 50, što govori da je rat između kavčana i škaljaraca sa Balkana dobio svoj primat i na španskom podnevlju. Vi kada se preselite u Španiju pri kupovini kuće vi možete dobiti državljanstvo i ukoliko odlučite da se cela vaša porodica tamo preseli vi vrlo lako možete dobiti papire a i veliki protok turista iz Srbije dosta otežava španskoj politici da uđe u trag ljudima sa druge strane zakona koji imaju najčešće više identiteta.

Zašto se srpski begunci kriju u Španiji? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs