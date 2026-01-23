Slušaj vest

D. J. (48) uhapšen je zbog sumnje da je podstrekao trojicu okrivljenih da 12. novembra prošle godine u Zemunu, predstavljajući se kao službena lica zaustave jedan automobil, i od oštećenih uzmu ranac u kom je bilo 5.500.000 dinara!

- Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata PU za grad Beograd - UKP doneli su rešenje o zadržavanju D.J. (48) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u podstrekavanju i lažno predstavljanje u podstrekavanju - saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se dodaje, on se sumnjiči da je podstrekao okrivljene N.M. , P.C. i M.P. da 12.11.2025. godine, na teritoriji GO Zemun, lažno se predstavljajući kao službena lica, zaustave automobil oštećenih i oduzmu im ranac sa novcem.