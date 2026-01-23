LAŽNI POLICAJCI UKRALI IZ KOLA 5,5 MILIONA DINARA? Uhapšen osumnjičeni koji je "tipovao" veliku pljačku u Zemunu
D. J. (48) uhapšen je zbog sumnje da je podstrekao trojicu okrivljenih da 12. novembra prošle godine u Zemunu, predstavljajući se kao službena lica zaustave jedan automobil, i od oštećenih uzmu ranac u kom je bilo 5.500.000 dinara!
- Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata PU za grad Beograd - UKP doneli su rešenje o zadržavanju D.J. (48) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u podstrekavanju i lažno predstavljanje u podstrekavanju - saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Kako se dodaje, on se sumnjiči da je podstrekao okrivljene N.M. , P.C. i M.P. da 12.11.2025. godine, na teritoriji GO Zemun, lažno se predstavljajući kao službena lica, zaustave automobil oštećenih i oduzmu im ranac sa novcem.
- Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da ne želi da iznosi odbranu, nakon čega je javni tužilac nadležnom sudiji podneo predlog da prema okrivljenom rešenjem odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na svedoka - dodaje se u saopštenju tužilaštva.