Doživotna robija

Svekrvu izbola 121 put!

Inače, Viši sud u Novom Pazaru u septembru prošle godine osudio je na doživotnu kaznu zatvora Aldinu Lakotu (41) koja je 28. maja 2024. godine u selu Dubnice nadomak Sjenice, svekrvi Bejri Lakoti (66) nanela čak 121 udob nožem, od kojih je nesrećna žena priminula na licu mesta. Ona je proglašena krivom za teško ubistvo, a u obrazloženju visine kazne predsednik Sudskog veća Radan Nišavić rekao je da je Aldina Lakota zločin izvršila na svirep i podmukao način.

- Nakon svađe okrivljena je planski koristeći maloletnu ćerku osigurala da žrtva bude sama u kući kako bi je lišila života. Prema nalazu veštaka, od 121 ubod nožem, negde oko 50 uboda nalazilo se u predelu glave i vrata - podseća naš sagovornik i dodaje:

- Okrivljena je nakon zverskog ubistva peške otišla do Sjenice, a potom koristeći dva taksija do Zlatibora i Užica, pokušala da zavara trag i da pobegne, ali je na kraju uhapšena.