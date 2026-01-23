SRPKINJA OSUĐENA NA DOŽIVOTNU ROBIJU U GRČKOJ: Muža ubila, telo zakopala u boks za pse, pa na televiziji apelovala da joj pronađu "nestalog" Kostasa!
Sudsko veće Mešovitog suda u Edesi u Grčkoj, donelo je odluku da se državljanka Srbije L. P. (35), koja je u septembru 2024. ubila supruga Kostasa Siamitrasa (58) i njegovo telo zakopala u boksu za pse u njihovom dvorištu u Leptokariji, osudi na doživotni zatvor!
Kako navode grčki mediji, tokom sudskog postupka, iako je L. P. na početku istrage priznala brutalni zločin i sama istražiteljima pokazala gde je zakopala telo svog supruga, negirala je navode iz optužnice.
Hladnokrvnost
- Osumnjičena L. P. je posle svađe sa partnerom počinila zločin 1. septembra 2024. godine u njihovoj porodičnoj kući u Leptokariji, a zatim je zakopala i sakrila njegovo telo u delu dvorišta gde je ranije bio boks za pse. Narednih meseci, tačnije sve do februara L. P. se pravila da je zabrinuta za supruga koji je, navodno, nestao. Hladnokrvno se pojavljivala i u medijima u Grčkoj, gde je pokazala lažnu zabrinutost zbog toga što od njenog supruga "nema ni traga ni glasa" - navode grčki mediji i dodaju:
- U svojoj odbrani, kada su joj predočeni brojni dokazi da je počinila svirepi zločin, L. P. je navela da nije imala nameru da ubije emotivnog partnera sa kojim je povremeno imala nesuglasice i probleme. Navela je da se zločin odigrao tokom svađe i da nije bila prisebna, niti svesna onoga što čini.
Zločin iz nehata?
Prema daljim navodima medija iz Grčke, L. P. je objasnila da je smrt njenog supruga došla kao poslednica povrede koja mu je zadata iz nehata.
- Advokati odbrane tražili su i da se osumnjičenoj L. P. izrekne smanjena kazna zatvora zbog upotrebe psihoaktivnih supsanci. Sudsko veće Mešovitog suda u Edesi, donelo je odluku da se odbace sve tvrdnje okrivljene i predlozi njene odbrane, kao i da se prihvati predlog nadležnog tužilaštva da se osumnjičena proglasi krivom za ubistvo iz nehata koje je, kako su utvrdili, počinila svesno. Veće je odlučilo i da za okrivljenu nema olakšavajućih okolnosti i da se izrekne kazna doživotnog zatvora - navode tamošnji mediji i dodaju da je nakon suđenja okrivljena vraćena u pritvor gde se nalazi skoro godinu dana, tačnije od kad je zločin otkriven u februaru prošle godine.
Vezala ga žicom
Pa da podsetimo, L. P. je na saslušanju nakon hapšenja izjavila da se sa suprugom posvađala oko 1.000 evra koje je njihov sin dobio za krštenje od kuma. Svađi je prethodilo to da je Kostas želeo da novac uloži u kupovinu narkotika, koje bi potom preprodavao. Tada je došlo do fizičkog obračuna i žrtva je, prema njenim rečima, pao i udario glavom o noćni stočić. Kada je utvrdila da je mrtav, iskopala je rupu u dvorištu i tamo ga sahranila.
- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičena iskopala rupu u dvorištu i to na 15 metara od kuće. Rupa je iskopana na mestu gde je ranije bio boks za pse. Forenzičari su, nakon što je nađena rupa, iskopavali zemlju. Zatim su na dubini od pola metra i u dužini od metar našli ljudski skelet u sklupčanom, fetus položaju - podseća sagovornik pisanje grčkih medija:
- Iskopavanje same rupe je bilo teško. Taj prostor je bio ograđen žičanom ogradom gde su prethodno bile životinje. Ono što je ostalo od tela, ako tako uopšte mogu da kažem... Žrtva je bila vezana žicom od vrata do donjih ekstremiteta. Oko vrata je bio gajtan sa pletenim krstom.
Doživotna robija
Svekrvu izbola 121 put!
Inače, Viši sud u Novom Pazaru u septembru prošle godine osudio je na doživotnu kaznu zatvora Aldinu Lakotu (41) koja je 28. maja 2024. godine u selu Dubnice nadomak Sjenice, svekrvi Bejri Lakoti (66) nanela čak 121 udob nožem, od kojih je nesrećna žena priminula na licu mesta. Ona je proglašena krivom za teško ubistvo, a u obrazloženju visine kazne predsednik Sudskog veća Radan Nišavić rekao je da je Aldina Lakota zločin izvršila na svirep i podmukao način.
- Nakon svađe okrivljena je planski koristeći maloletnu ćerku osigurala da žrtva bude sama u kući kako bi je lišila života. Prema nalazu veštaka, od 121 ubod nožem, negde oko 50 uboda nalazilo se u predelu glave i vrata - podseća naš sagovornik i dodaje:
- Okrivljena je nakon zverskog ubistva peške otišla do Sjenice, a potom koristeći dva taksija do Zlatibora i Užica, pokušala da zavara trag i da pobegne, ali je na kraju uhapšena.