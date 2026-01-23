Akcija usmerena na bezbednosno interesantne osobe i sprečavanje krivičnih dela
VELIKA AKCIJA POLICIJE ŠIROM CRNE GORE: Pretresi na više lokacija u toku, pronađeni oružje i municija!
Crnogorska policija sprovodi veliku akciju širom zemlje, a u toku su pretresi na više lokacija. Kako prenose crnogorski mediji, pronađena je veća količina oružja, municije kao i narkotici.
Prema nezvaničnim informacijama, akcija je usmerena na sprečavanje izvršenja teških krivičnih dela kao i kontrolisanje bezbednosno interesantnih i sa njima povezanih osoba.
Policijski pretresi se vrše na jugu i zapadu zemlje, u Nikšiću, Šavniku, Budvi i Ulcinju.
