Ekvadorsko pravosuđe donelo je odluku da Srđana Jezdimira, zvanog srpski Eskobar izruči Austriji koja za njim traga zbog planiranja ubistva visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana Dejana Kašćelana u Beču! Međutim, pre nego što bude prebačen u pritvor u Beču, Jezdimir mora da odsluži kaznu od 10 godina zatvora u Ekvadoru, na koju je osuđen zbog pranja novca zarađenog od šverca kokaina.

- To znači da Jezdimir u Ekvadoru ne može da bude pušten na slobodu, čim bude odslužio kaznu koja mu je izrečena u toj državi, biće izručen Austriji - preneli su mediji.

Jezdimir, za kojim je i Srbija raspisala poternicu jer je obuhvaćen optužnicom protiv takozvanog "balkanskog kartela" za šverc nekoliko tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu, kako navode, uključen je na sednicu na kojoj se raspravljalo o ekstradiciji putem video linka, koji je uspostavljen sa zatvorom.

- Protivim se izručenju Austriji - bilo je navodno sve što je rekao tokom sednice, iako je imao mogućnost da učestvuje u raspravi.

Srđan Jezdimir Foto: Printskrin

Austrija ga, kako su preneli mediji, sumnjiči da je od 7. do 11. marta 2020. sa kolumbijskim državnima kao i ubijenim pripadnikom škaljarskog klana Ristom Mijanovićem učestovovao u priprema ubistva navodnog kavčanina Dejana Kašćelana, zvanog Komarac. Kako se preneli mediji, sumnja se da je to ubistvo koje je planirano u prestonici Austrije, bio nastavak sukoba kotorskih klanova.

Kako dodaju, ove sumnje austrijskih istražitelja zasnivaju se na dokazima, odnosno slikovnim, glasovnim i porukama na Skaj aplikaciji. U dokumentima koja su dostavljena tužilaštvu, kako prenose ekvadorski mediji, navodi se da je tokom planiranja krivičnog dela u Austriji, srpski Eskobar koristio ime Milenko Šeatović.

- U pripremi ubistva učestvovao je sa Stefanom Kovačom, a plan da se ubije Kašćelan, koji je koristio ime Predrag Barnić je napravio Risto Mijanović, visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana" koji je na Skaj aplikaciji koristio nadimak Džon Goti - navode detalje iz dokumentacije koju je dostavila Austrija ekvadorski mediji.

U jednoj od presretnutih poruka navodno piše:

- Lagan nam je sad, opustio se skroz.

Istragom bečkog tužilaštva, utvrđeno je da je Jezdimir koordinirao u planiranju ubistva iz inostranstva. Kako se navodi, izvršilac krivičnog dela je identifikovan kao Džon Aleksandar Zapata, a Jezdimir mu je navodno preko Skaja izdavao naloge "da bude spreman za napad", obaveštavao ga o lokaciji mete, odeću koju nosi i navodno je imao ključnu ulogu jer je na "tečnom španskom angažovanom izvršiocu prenosio detaljan plan".

Risto Mijanović Foto: Youtube/Habertürk TV, turska policija

Mijanović, poznat kao Rile Kapetan, koji se pominje kao naručilac likvidacije, podsetimo, vodi se kao nestao i sumnja se da su ga pripadnici kavačkog klana oteli, mučili i zakopali u dvorištu jedne vile u Turskoj. Fotografije njegovog mučenja, prema navodima turskih istražitelja, pronađene su u telefonu rođaka vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Radoja Živkovića posle njegovog hapšenja zbog ubistva Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana u Istanbulu 2022. Prema sumnjama turskih istražitelja, Mijanović koji je u Turskoj koristio ime Ali Matić, ubijen je između 11. septembra i 10. novembra 2020.

Za planiranje ubistva Kašćelana, podsetimo, u Crnoj Gori se sudilo Stefanu Kovaču. On je 2022. bio osuđen na tri godine zatvora zbog sumnje da je bio pripadnik grupe koja je planirala da u julu 2020. Kašćelana ubije u Beču, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Crnoj Gori i pustio ga iz pritvora. U januaru 2024. on je uhapšen u Sarajevu, takođe po potenici Austrije za ovo krivično delo i nekoliko meseci kasnije je izručen toj državi.

Za Jezdimirom su inače, poternice raspisale i Srbija i Hrvatska. Prema dostavljenoj dokumentaciji, hrvatske vlasti Jezdimira traže zbog falsifikovana dokumenata i prevare.

Stolić i Jezdimir Foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, poternicu za njim raspisala je i Srbija i to zbog sumnje da je kao pripadnik takozvanog balkanskog kartela učestvovao u švercu tona kokaina. Takođe, njegovo ime pominjalo se i u postupku koji je vođen protiv policijskog inspektora Božidara Stolića, koji koji je pravosnažno osuđen, a teretio se između ostalog da je za novčanu nagradu u sistemu MUP-a nezakonito proveravao da li je protiv osoba iz kriminalnog miljea, među kojima je bio i Jezdimir, raspisana poternica.

Inače, Jezdimir čije je izručenje odobreno Austriji se, takođe nedeljama nalazi u centru pravosudnog skandala koji potresa Ekvador. Naime, kamere su snimile tokom izricanja presude kojom je osuđen na 10 godina zatvora zbog pranja novca,snimile kako preti sudiji. Kako su preneli mediji, on je prstom prelazio preko vrata, aludirajući na likvidaciju. Posel ovog incidenta, umesto da se sudiji koji je izrekao presudu pojača obezbeđenje, prema pisanju medija, njemu je zaštita ukinuta. Sudija je, navodno, zbog toga u najvećoj tajnosti napustio zemlju i niko ne zna gde se nalazi.