Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su A. M. (53) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

On se sumnjiči da je 22. januara neprimereno dodirivao devetnaestogodišnju rođaku u svojoj kući, saopšteno je iz PU u Kruševcu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

