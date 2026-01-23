Slušaj vest

Oružje i droga pronađeni su danas tokom pretresa i pojačanih aktivnosti policije u Nikšiću i Šavniku, ali i na jugu zemlje.

Policijske racije izvedene su još u Ulcinju i Budvi.

Iz Uprave policije Crne Gore (UP) je zvanično saopšteno da su u cilju sprečavanja zloupotrebe vatrenog oružja i narkotika, oduzimanja ilegalnog oružja i municije, kao i otkrivanja i razbijanja mreža ulične distribucije opojnih droga, službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug" realizovali danas koordinisane policijske aktivnosti na području Ulcinja i Budve.

"Tom prilikom pronađeno je i oduzeto 14 komada vatrenog oružja, preko 500 komada municije, 33 pvc pakovanja kokaina, 28 tableta bromazepama, dva mobilna telefona i jedno putničko motorno vozilo. Procesuirana su tri lica, od kojih je jedno operativno interesantno lice lišeno slobode", ističe se u saopštenju.

Foto: Uprava policija Crne Gore

Iz UP su dodali da su ulcinjski policajci izvršili više pretresa tokom kojih su oduzeli 14 komada vatrenog oružja i preko 500 komada municije.

"Naime, postupajući po operativnim saznanjima, a u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Bar i uz upotrebu službenog psa granične policije, shodno naredbi nadležnog suda, izvršen je pretres objekata i pomoćnih prostorija koje koristi A.M. (37) iz Ulcinja. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto osam komada vatrenog oružja i to: pet pištolja marki Colt, CZ i Zastava, dve puške marki Zastava Arms (snajperska puška) i Benelli, kao i jedan startni pištolj marke Blow, te 509 komada municije različite vrste i kalibra", kazali su iz UP.

Zaplena oruža u Crnoj Gori Foto: Uprava policija Crne Gore

U saopštenju piše i da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio da se oružje privremeno oduzme radi sprovođenja daljih provera, nakon čega će se izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji dela.

"Licu A.M. izdat je prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o oružju, dok će protiv istog lica nadležnom sudu biti podnet i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 13 Zakona o javnom redu i miru", rekli su iz UP.

Iz te institucije su kazali da su policajci takođe, pretresli kuću i pomoćne objekte koje koriste E.P. (32) i M.P. (52) iz Ulcinja, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto šest komada vatrenog oružja: četiri pištolja marki "Glock", "Browning" i "Zastava", kao i dve lovačke puške marke "Beretta" i nepoznate marke, kao i više komada municije.

"Nakon prikupljenih potrebnih obaveštenja, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, protiv M.P. je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", kazali su iz UP.

U saopštenju se navodi i da su budvanski policajci pretresli stan i vozila koje koristi operativno interesantno lice M.Z. (32) iz Danilovgrada, sa boravkom u Budvi.

"Tom prilikom pronađena su i oduzeta 33 PVC pakovanja opojne droge kokain i 28 tableta bromazepama, za koje se sumnja da su bile namenjene daljoj uličnoj distribuciji. Takođe je pronađen i oduzet pribor za pakovanje, dva mobilna telefona i određena količina novca, dok je putničko motorno vozilo oduzeto radi daljih provera. Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, M.Z. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", rekli su iz UP.

Iz UP su kazali da su policajci Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", vršeći koordinisane pojačane aktivnosti iz svoje nadležnosti usmerene na suzbijanje zloupotrebe narkotika, nasilja i oružja u ilegalnom posedu, a sa akcentom na kontrolu operativno interesantnih i sa njima povezanih lica, kao i učesnika u saobraćaju, sve u cilju podizanja nivoa bezbednosti u zapadnoj regiji, izvršili pretrese i kontrole više osoba uz podršku službenika Sektora granične policije i službenih pasa.

"Ovom prilikom jedna osoba je lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično delo, jedna osoba zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, a četiri zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Tokom sprovođenja operativno – taktičkih aktivnosti oduzeto je preko 220 grama marihuane, tri puške, pištolj, nož – bajonet, 126 komada municije i vozilo visoke klase koje se potraživalo od strane inostranih organa za sprovođenje zakona", rekli su iz UP.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Iz te institucije su kazali da su pretresom stana i drugih prostorija koje koristi M.Ž. iz Nikšića policajci pronašli oko 220 grama materije za koju se sumnja da je marihuna, te da je ova osoba, nakon konsultacija sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapšena zbog sumnje da je izvršio krivično d elo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Pripadnici policije su pretresom prostorija koje koristi N.A. takođe iz Nikšića, pronašli manje pakovanje sa sadržajem suve biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne mase 10,6 grama, nož-bajonet i osam komada pištoljske municije. Nakon konsultacija sa višim državnim tužiocem u Podgorici N.A. je lišen slobode zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, dok će se u odnosu na pronađenu municiju tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću izjasniti nakon izvršenih odgovarajućih veštačenja. Dve lovačke puške pronađene su pretresom prostorija koje koristi lice T.B. iz Nikšića i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz Zakona o oružju, nakon čega i upravni postupak u cilju trajnog oduzimanja oružja", rekli su iz UP.

Foto: Uprava policije Crne Gore

U saopštenju piše i da je policija u Šavniku pretresla objekte koji koristi M.M. gde je pronađena i oduzeta puška, malokalibarski pištolj, 118 komada municije različite vrste i kalibra, kao i kutija od ručne bombe.

"Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima protiv M.M. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, u redovnom postupku. Osim toga, policijski službenici su na magistralnom putu Nikšić – Vilusi, u mestu Vitalac kontrolisali putničko motorno vozilo marke 'mercedes', model 'GL' podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao M.P. iz Podgorice. Detaljno sprovedenim provjerama policijski službenici utvrdili su da se ovo vozilo potražuje od strane organa za sprovođenje zakona Republike Mađarske, te je isto oduzeto", rekli su iz UP.

Foto: Uprava policije Crne Gore

U saopštenju piše da su takođe, kroz pojačanu kontrolu u saobraćaju službenici policije na teritoriji Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" uhapsili četiri vozača koja su zatečena da voze pod dejstvom kokaina, i to operativno interesantno lice Ž.J. (33), kao i L.R. (23), I.J. (22) u Nikšiću i M.N. (32) u Šavniku.

"Službenici Uprave policije nastavljaju beskompromisne intenzivne aktivnosti na identifikaciji i otkrivanju svih kriminalnih aktivnosti, sa akcentom na one koje sprovode pripadnici organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna i sa njima povezana lica, sve u cilju njihovog procesuiranja i stvaranja povoljnog bezbednostng ambijenta za život građana", kazali su iz UP.