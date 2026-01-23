Slušaj vest

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Nišu je od 2018. godine, kada su formirani, do danas osudilo 1020 osoba na teritoriji svog okruga. Predsednica ovog odeljenja, Aleksandra Mojašević Krstić predstavila je rad ovog dela suda u Nišu.

Krivično delo koje se najviše spominje u njihovom radu je zloupotreba službenog položaja.

- Za ovaj period od kada smo formirani bilo je 1020 osuđujućih presuda. U 49 presuda su optuženi oslobođeni, 48 gde se optužba odbija i sedam rešenja o obustavi. Što se tiče sporazuma u tužilaštvu, a potvrđenih od strane suda je rešeno 657 slučajeva. To znači da je 657 osoba sklopilo sporazume o priznanju krivičnog dela gde se okrivljeni oglašavaju krivim i osuđuju na određene kazne. Odbijeno je 16, a odbačeno 13 sporazuma. To su podaci do kraja 2025. godine - rekla je Mojašević Krstić.

Na konferenciji za novinare je rečeno da optužnica protiv bivše gradonačelnice Dragane Sotirovski još nije pravosnažna.

- Branioc okrivljene je izrazio žalbu na taj predmet tako da se predmet sada nalazi u Apelacionom sudu koji bi trebalo da donese konačnu odluku - rečeno je na ovom skupu s novinarima.