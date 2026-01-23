ŽELJKA U ZEMUNU LIKVIDIRALA HRVATSKA TAJNA SLUŽBA? Ubili ga dok je čekao dete - bila je to osveta za devedesete (VIDEO)
Željko Parađina (39), pukovnik JNA i pilot RV i PVO, mučki je ubijen na današnji dan pre 34 godine.
Tog 23. januara 1992. likvidiran je u zemunskom kafiću dok je čekao ćerku iz škole.
Parađina su ubili kriminalci Mile Bakić i Milorad Mačešić.
Postojale su dve verzije tog strašnog događaja. Prema prvoj, njih dvojica su se posvađala sa Parađinom, koji je pokušao da izvuče svoj pištolj, ali su oni brže reagovali i ubili ga. Druga verzija kaže da ga je likvidirala Hrvatska obaveštajna služba.
Iz Komande RV i PVO su urgirali kod tadašnjeg načelnika SUP Beograd Radeta Markovića da se ubice procesuiraju što pre, a oni su oslobođeni.
Kasnije su i njih dvojica izrešetana na zemunskim ulicama.
Tadašnji načelnik Državne bezbednosti Jovica Stanišić pričao je da su Bakića i Mačešića ubili "labradori" iz struktura KOS pod upravom generala Ace Vasiljevića kako bi se osvetili. Ali, to nije nikad dokazano.
Pilot Željko Parađina je početkom 90-ih tokom rata u Hrvatskoj uništio lansere za SKAD rakete, pri tom pobivši i instruktore iz Nemačke, koja je Hrvatskoj dala to naoružanje, kao i 50 hrvatskih vojnika.
Zbog toga je na Parađina otvorena "sezona lova" po Beogradu, više puta su pokušali da ga ubiju, na kraju su i uspeli.