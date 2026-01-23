Slušaj vest

Željko Parađina (39), pukovnik JNA i pilot RV i PVO, mučki je ubijen na današnji dan pre 34 godine.

Tog 23. januara 1992. likvidiran je u zemunskom kafiću dok je čekao ćerku iz škole.

Parađina su ubili kriminalci Mile Bakić i Milorad Mačešić.

Postojale su dve verzije tog strašnog događaja. Prema prvoj, njih dvojica su se posvađala sa Parađinom, koji je pokušao da izvuče svoj pištolj, ali su oni brže reagovali i ubili ga. Druga verzija kaže da ga je likvidirala Hrvatska obaveštajna služba.

Iz Komande RV i PVO su urgirali kod tadašnjeg načelnika SUP Beograd Radeta Markovića da se ubice procesuiraju što pre, a oni su oslobođeni.

Kasnije su i njih dvojica izrešetana na zemunskim ulicama.

Tadašnji načelnik Državne bezbednosti Jovica Stanišić pričao je da su Bakića i Mačešića ubili "labradori" iz struktura KOS pod upravom generala Ace Vasiljevića kako bi se osvetili. Ali, to nije nikad dokazano.

Pilot Željko Parađina je početkom 90-ih tokom rata u Hrvatskoj uništio lansere za SKAD rakete, pri tom pobivši i instruktore iz Nemačke, koja je Hrvatskoj dala to naoružanje, kao i 50 hrvatskih vojnika.