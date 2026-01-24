Hronika
NIŠLIJA (20) UHAPŠEN ZBOG SUMNJE DA JE BACIO BOMBU U DVORIŠTE KUĆE: Saradnici mu "pali" još u novembru
Nišlija D. M. (20) uhapšen je zbog sumnje da je u oktobru prošle godine, zajedno sa dvojicom muškaraca, koji su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšeni početkom novembra 2025. godine, aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište jedne porodične kuće u Nišu, a potom pobegao, saopštila je Policijska uprava u Nišu.
Prilikom detoniranja bombe nije bilo povređenih osoba.
Osumnjičenom D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će biti priveden nadležnom tužilaštvu zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.
