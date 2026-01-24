Slušaj vest

Nišlija D. M. (20) uhapšen je zbog sumnje da je u oktobru prošle godine, zajedno sa dvojicom muškaraca, koji su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšeni početkom novembra 2025. godine, aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište jedne porodične kuće u Nišu, a potom pobegao, saopštila je Policijska uprava u Nišu.

Prilikom detoniranja bombe nije bilo povređenih osoba.

Osumnjičenom D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će biti priveden nadležnom tužilaštvu zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

Ne propustiteHronikaŽELJKA U ZEMUNU LIKVIDIRALA HRVATSKA TAJNA SLUŽBA? Ubili ga dok je čekao dete - bila je to osveta za devedesete (VIDEO)
paradjina.jpg
HronikaBORBA PROTIV KORUPCIJE U NIŠU: Za 7 godina osuđeno 1.020 osoba za korupciju u Nišavskom okrugu
0-02-05-f0327809715a451e11e7f064bcfc9dc9f335af762353891620b9dcb7b5ee6af7_930494cd0f80a348.jpg
HronikaSNAŽAN UDARAC KLANOVIMA U CRNOJ GORI! Uhapšeno više osoba - među njima i žena! Zaplenjen ceo arsenal oružja, droga, kola... PRONAĐENI I SNAJPERI! Svi detalji
5701093_oruzje_ls.jpg
Hronika"UBIO MI JE SINA JER MU JE NEKO PLATIO ZA TO" Otac likvidiranog škaljarca pokušavao da zaštiti Igora posle prvog pokušaja atentata, bio mu i lično obezbeđenje!
Igor Nedović Podgorica ubistvo copy.jpg