ZAPALJENI AUTOMOBILI PRIPADNIKA MUP-a I NJEGOVOG OCA U MLADENOVCU! Mrkli mrak, a onda BUM - pogledajte kako piroman pali vozila (VIDEO)
Pre dve večeri ponovo je u Mladenovcu došlo do paljenja vozila predsednika udruženja Sveti Sava, kao i automobila njegovog sina, koji je pripadnik MUP, navodi se na Instagram stranici "192".
Inače prvi incident dogodio 25.09.2024. godine, kada je jedno vozilo u potpunosti izgorelo, dok je drugo blagovremenom reakcijom ugašeno i nije u celosti uništeno.
Takođe, prošle godine je pokušano i paljenje kuće sekretara tog udruženja. Ni u jednom od ovih slučajeva do danas nisu otkriveni nalogodavci. U prvom slučaju uhapšena su tri izvršioca, dok se organizator i dalje nalazi u bekstvu.
- Opravdano sumnjamo da se kao nalogodavci pojavljuju lokalni narko-dileri. Ovo predstavlja novi i ozbiljan udar na naše udruženje, ali i direktan napad na državu i njene institucije, s obzirom na to da je jedno od oštećenih lica policijski službenik. S tim u vezi, zahtevamo hitno otkrivanje i procesuiranje nalogodavaca. Postavljamo javno pitanje, šta je sledeće, da neko od nas bude ubijen - kažu iz ovog udruženja.