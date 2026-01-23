Slušaj vest

Pre dve večeri ponovo je u Mladenovcu došlo do paljenja vozila predsednika udruženja Sveti Sava, kao i automobila njegovog sina, koji je pripadnik MUP, navodi se na Instagram stranici "192".

Inače prvi incident dogodio 25.09.2024. godine, kada je jedno vozilo u potpunosti izgorelo, dok je drugo blagovremenom reakcijom ugašeno i nije u celosti uništeno.

Takođe, prošle godine je pokušano i paljenje kuće sekretara tog udruženja. Ni u jednom od ovih slučajeva do danas nisu otkriveni nalogodavci. U prvom slučaju uhapšena su tri izvršioca, dok se organizator i dalje nalazi u bekstvu.