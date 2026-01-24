Slušaj vest

Veliki požar u industrijskoj zoni u ulici Dimitrija Tucovića, koji je prijavljen oko 01:30 sati, i dalje nije stavljen pod kontrolu. Vatra se ogromnom brzinom širi i preti da zahvati nove objekte, piše Sandžak danas.

Na terenu se vodi očajnička borba s vremenom. Prema informacijama s lica mesta, trenutna strategija vatrogasaca je da se požar „preseče“ – žargonski rečeno, da se napravi tampon-zona i spreči prelazak vatre na ostale objekte koji su bukvalno „zalepljeni“ jedan uz drugi. Upravo ta zbijenost hala, magacina i fabričkih objekata čini situaciju izuzetno opasnom.

Vatra je zahvatila više magacina i skladišta repromaterijala, u kojima se nalazi lako zapaljiv materijal. Zbog toga se požar stalno ponovo razbuktava, a plameni jezici preskaču s objekta na objekat. Gust dim prekriva šire područje grada, a temperatura na terenu je izuzetno visoka.

Foto: Sandžak Danas

Na licu mesta su sve raspoložive gradske službe, kao i vatrogasne ekipe koje su pristigle u pomoć iz Sjenice, Tutina, Raške i Kraljeva. Vatrogasci gase vatru sa prednje i zadnje strane objekata, koriste merdevine, veliki broj kamiona i dodatne količine vode, uključujući i cisternu JKP „Vodovod“. Hitna pomoć je u pripravnosti i ukazuje prvu pomoć povređenima, dok policija drži široki bezbednosni prsten.

Požar u Novom Pazaru Izvor: Sandžak Danas

Video snimci s terena, uključujući i one sa zadnje strane kompleksa, najbolje svedoče o razmerama strahote – jasno se vidi da je više objekata istovremeno zahvaćeno vatrom, te koliko je teško sprečiti dalje širenje u prostoru gde su hale praktično spojene.

Situacija je i dalje krajnje alarmantna. Nadležne službe upozoravaju da bi, ukoliko se požar ne „preseče“, moglo doći do nesagledivih materijalnih posledica. Građanima se upućuje apel da izbegavaju ovaj deo grada, zatvore prozore zbog dima i prate isključivo proverene informacije.