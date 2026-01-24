Slušaj vest

Nakon višesatne borbe s vatrom, vatrena stihija se polako stavlja pod kontrolu, a najvažnije u ovom trenutku jeste da se spreči njeno dalje širenje. Kako je izjavio komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Pazar, reč je o najobimnijem požaru koji je ikada zadesio grad, piše Sandžak danas.

- Ovo je, bez dileme, najteža i najzahtjevnija intervencija u Novom Pazaru do sada. Situacija je i dalje ozbiljna, ali požar više nema snagu nekontrolisanog širenja - rekao je komandir vatrogasaca, naglasivši ogroman napor i požrtvovanost svih ekipa na terenu.

Foto: Sandžak Danas

U gašenju požara učestvuju vatrogasne ekipe iz više gradova, koje su se odazvale pozivu u pomoć i stigle u Novi Pazar tokom noći i jutra. Na terenu su vatrogasci iz Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Čačka, Kraljeva, Kragujevca i Raške.

Zajedničkim snagama, vatrogasci su uspeli da obuzdaju najkritičnije tačke i spreče širenje požara na dodatne objekte. I dalje se radi na dogasivanju i hlađenju terena, jer postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja zbog velike količine zapaljivog materijala.

Požar u Novom Pazaru Izvor: Sandžak Danas

Prema dostupnim informacijama, nema ljudskih žrtava, što se u ovom trenutku smatra najvećim uspehom akcije. Međutim, materijalna šteta je ogromna i, prema prvim nezvaničnim procenama, meri se u milionima, dok će tačan obim biti utvrđen nakon završetka intervencije i uviđaja.

Građanima se i dalje savetuje oprez, izbegavanje područja zahvaćenog požarom i praćenje zvaničnih informacija. Nadležne službe ostaju na terenu sve dok se požar u potpunosti ne ugasi i situacija ne proglasi bezbednom.