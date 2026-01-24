Slušaj vest

Kako navode izvori upoznati s tokom događaja, požar je izbio naknadno, nakon što je osoba zadužena za loženje kotla na pelet odložila pepeo, verujući da je vatra ugašena.

Prema tim navodima, pepeo je ostavljen u prostoriji u kojoj se odlaže otpad, smeštenoj u središtu kompleksa magacina. Upravo tu je, kako se sumnja, najpre počeo da se širi jak i gust dim, bez otvorenog plamena. Osobe koje su bile u objektu u tom trenutku već su se udaljile, ne sluteći da će se požar razviti.

Foto: Sandžak Danas

Kada su vatrogasci stigli na lice mesta, zatekli su intenzivan dim i otežane uslove za ulazak u objekat. Pokušavajući da dođu do žarišta, razbili su vrata hidrauličnim alatom, namenjenim upravo za ovakve intervencije. U tom trenutku došlo je do naglog dotoka kiseonika, nakon čega je buknuo snažan požar koji se izuzetno brzo proširio na okolne prostorije i magacine.

Na teren su najpre upućene dve vatrogasne ekipe, koje su vrlo brzo procenile da je reč o požaru velikih razmera. Odmah potom, po dobijanju informacija s lica mesta, aktivirane su sve raspoložive snage.

U gašenje su se najpre uključile vatrogasne stanice iz Tutina i Sjenice, koje deluju u okviru iste vatrogasne službe. Zbog ozbiljnosti situacije, zatražena je i pomoć vatrogasnih jedinica iz Kraljeva, pod čijom nadležnošću deluje i jedinica iz Raške. Ubrzo su upućene i ekipe iz Čačka, u čijem sastavu su i vatrogasne službe Ivanjice i Užica, kao i dodatne snage iz Kragujevca.

Požar u Novom Pazaru Izvor: Sandžak Danas

Na terenu se tokom noći i jutra nalazio veliki broj vatrogasnih kamiona, dok su u logistici učestvovala i vozila JKP "Vodovod" i JKP "Čistoća", sa svojim cisternama za dopremanje vode. Istovremeno, obezbeđenje su vršili brojni policijski službenici – pripadnici saobraćajne policije i interventnih jedinica, a u jutarnjim satima njima se pridružila i komunalna milicija.

Iako je požar u jednom trenutku pretio da poprimi katastrofalne razmere, zahvaljujući brzoj reakciji i masovnom angažovanju službi, sprečeno je dalje nekontrolisano širenje. Srećom, nije bilo ljudskih žrtava, ali je materijalna šteta ogromna i, prema prvim nezvaničnim procenama, mjeri se u milionima.