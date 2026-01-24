Pripadnici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave u Subotici , u saradnji sa pripadnicima Uprave saobraćajne policije, u Subotici su zaustavili tridesetdevetogodišnjeg vozača A. J. zbog učinjenih prekršaja nasilničke vožnje .

Korišćenjem sistema za merenje prosečne brzine utvrđeno je da se A. J. upravljajući vozilom marke „mercedes“ slovenačkih registarskih oznaka, na deonici između portala Zmajevo i portala Vrbas kretao prosečnom brzinom od 230,94 kilometara na čas, nakon čega se na deonici između portala Vrbas i portala Bačka Topola kretao prosečnom brzinom od 239,22 kilometara na čas.