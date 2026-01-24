Slušaj vest

Pripadnici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave u Subotici, u saradnji sa pripadnicima Uprave saobraćajne policije, u Subotici su zaustavili tridesetdevetogodišnjeg vozača A. J. zbog učinjenih prekršaja nasilničke vožnje.

Korišćenjem sistema za merenje prosečne brzine utvrđeno je da se A. J. upravljajući vozilom marke „mercedes“ slovenačkih registarskih oznaka, na deonici između portala Zmajevo i portala Vrbas kretao prosečnom brzinom od 230,94 kilometara na čas, nakon čega se na deonici između portala Vrbas i portala Bačka Topola kretao prosečnom brzinom od 239,22 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja, zadržan u službenim prostorijama i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog učinjenih prekršaja nasilničke vožnje.

