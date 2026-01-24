Slušaj vest

Vukašin Gošović i Filip Marjanović Foto: Privatna Arhiva, Kurir

Braća Janković godinama su u policijskoj evidenciji označeni kao bezbednosno interesantna lica. Pre ubistva Baranina Alana Kožara slovili su za ljude od njegovog poverenja.

Martinu je, podsetimo, suđeno zbog optužbi da je, kao maloletnik, 2015. godine u Baru pokušao da ubije sugrađanina Petra Popovića. Policija je 2018. u kući koju njih dvojica koriste, pronašla arsenal oružja, optičke nišane, ručne radio-veze, bajonet i eksploziv. Od njih su tada privremeno oduzeli i blindirani "audi A8" i još tri četvorotočkaša.

Martin je bio hapšen i 2022. godine zbog sumnje da je, zajedno sa Markom Peruničićemi bratom Stefanom Jankovićem, pripremao mafijašku likvidaciju.

Hapšenjem je navodno sprečena likvidacija pripadnika suparničkog klana.

- Istražitelji su tada došli do informacija da ova grupa sprema mafijaško ubistvo u ratu škaljarskog i kavačkog klana. Prema jednoj verziji do ovih saznanja policija je došla zahvaljujući transkriptima razgovara preko aplikacije Skaj, gde su uhapšeni dogovarali zločin. Prema drugoj verziji, jedan od pripadnika škaljarskog klana odao je plan svojih saradnika policiji - navodi izvor Vijesti.

Teški prekršaji

Službenici Stanice policije Odeljenja bezbednosti Bar sproveli su pojačanu kontrolu bezbednosti saobraćaja, sa posebnim akcentom na članove organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantna lica, tokom koje je uhapšeno šest osoba, od kojih je jedna označena kao član OKG, saopšteno je iz Uprave crnogorske policije.

Kako navode, privedeni su sankcionisani zbog više teških prekršaja, a jednom od njih izrečena je kazna zatvora u trajanju od 20 dana.

Jedan od uhapšenih, prema saznanjima portala Pobjeda, upravo je Martin Janković, brat škaljarca Stefana, a obojica su navodno članovi organizovane kriminalne grupe.

- Kontrolom je utvrđeno da M. J. kod sebe nije imao vozačku i saobraćajnu dozvolu, niti ličnu kartu. Takođe, nije koristio sigurnosni pojas i izvršio je nepropisno zaustavljanje - saopštili su iz Uprave policije.

Međutim, to nije bio kraj prekršaja. Testiranjem na psihoaktivne supstance utvrđeno je da je Janković bio pozitivan na kokain, benzodijazepine i opijate.

- Sankcionisan je za prekršaj iz Zakona o ličnoj karti, kao i za pet prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci lišen je slobode i priveden Sudu za prekršaje, gde mu je sudija izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 dana - navode iz UP.

Osim Jankovića, policija je tokom iste akcije u Baru lišila slobode još pet osoba I. S, E. Š, E. Č, M. Ć i D. A. Tri lica bila su pozitivna na psihoaktivne supstance, jedno je odbilo testiranje, dok je jedno sankcionisano zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Iz Uprave policije poručuju da će sa ovakvim akcijama nastaviti i u narednom periodu.