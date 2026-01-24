Slušaj vest

Srpski klan Jovanović našao se na optuženičkoj klupi pred nemačkim sudom zbog jezivih optužbi o trgovini ljudima, a detalji koji su isplivali tokom istrage šokirali su javnost. U porodičnoj vili istražitelji su pronašli jeziv dokument koji, prema navodima tužilaštva, reguliše prodaju maloletnih devojčica pod nazivom "bračne obaveze".

Najpotresniji slučaj odnosi se na Rominu S, koja je imala svega 16 godina kada ju je, prema optužnici, sopstveni otac prodao klanu za 85.000 evra, predstavljajući je kao "dobrog lopova". Da li je prodaja bila formalno overena nije u potpunosti razjašnjeno, ali dokument pronađen u kući porodice Jovanović otkriva zastrašujuće detalje trgovine devojkama.

U ugovoru se ne navodi samo cena, već i obaveza plaćanja kapare, kao i krajnje uznemirujuće odredbe prema kojima devojka mora biti nevina i u potpunosti pokorna budućem svekru i svekrvi. U suprotnom, "kupac" ima pravo da odustane od dogovora.

Morala da "otplaćuje" brak

Dolazak Romine u luksuznu vilu klana u Kelnu označio je početak višegodišnjeg pakla, piše nemački Bild. Udata je za Leonarda, unuka vođe klana Draška. Odmah po dolasku oduzeti su joj pasoš i mobilni telefon, a kuću nije smela da napušta bez pratnje.

Ubrzo je rodila dvoje dece, koju je klan, prema navodima tužilaštva, koristio kao sredstvo pritiska i ucene. Romina je bila primorana da učestvuje u krađama zajedno sa članovima kriminalne grupe kako bi "otplaćivala" brak. Ukupan dug koji joj je nametnut iznosio je oko 100.000 evra.

Policija je 2020. godine stavila ovu kriminalnu porodicu pod lupu. Tokom racije u vili pronađeni su luksuzni automobili, skupoceni satovi i nakit, ali i šokantni dokument o takozvanoj „bračnoj obavezi“, koji sada ima ključnu ulogu u sudskom postupku.

Suđenje se nastavlja

Na optuženičkoj klupi našli su se Rominin suprug Leonardo, njegova majka Jagoda (46), tetka Jadranka (44), deda Draško (68) i baka Bisa (68). Tužilaštvo ih tereti za trgovinu ljudima, formiranje kriminalne organizacije, prevaru i pomaganje u teškim krađama.

Prvog dana suđenja Jadranka je negirala sve optužbe, dok je branilac bake Bise poručio da očekuje oslobađajuću presudu.

- U optužnici ima mnogo tvrdnji. Tužilaštvo najpre mora da ih dokaže - rekao je njen advokat.