Incident koji je uznemirio stanovnike ovog beogradskog naselja dogodio se pre nedelju dana. Prema informacijama iz istrage, grupa od trojice nasilnika, među kojima je bio i uhapšeni M. V., organizovala je "sačekušu" ispred kuće oštećenog L. V.

Čim se mladić pojavio, nasilnici su bez reči nasrnuli na njega. Nesrećni mladić nije imao nikakvu šansu da se odbrani dok su ga trojica napadača besomučno udarala rukama i nogama po glavi i telu.

Zadobio teške povrede

Tokom brutalnog pira, L. V. je zadobio teške telesne povrede. Lekarskim pregledom ustanovljeno je da mu je polomljena nosna kost, a zadobio je i brojne podlive i nagnječenja po celom telu. Nasilnici su se nakon napada razbežali, ali je operativnim radom policije jedan od njih identifikovan i lišen slobode.

Sledi saslušanje

Osumnjičeni će biti saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog krivičnog dela teška telesna povreda (član 121. Krivičnog zakonika).

Za osnovni oblik teške telesne povrede zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

S obzirom na to da je delo izvršeno u grupi i da je žrtva "sačekana", tužilaštvo će ove okolnosti verovatno tretirati kao otežavajuće, što direktno utiče na visinu kazne.

Saučesnici koji su još uvek u bekstvu mogu očekivati istu zatvorsku kaznu čim budu identifikovani i privedeni pravdi.

Potraga za ostalim napadačima

Policija intenzivno radi na lociranju preostale dvojice nasilnika. Proveravaju se snimci sa nadzornih kamera u Surčinu, a očekuje se da će iskaz uhapšenog M. V. u tužilaštvu pomoći u potpunom rasvetljavanju ovog slučaja.

Motiv napada i dalje je nepoznat, a istraga je u toku.