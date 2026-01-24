Slušaj vest

Srpski kriminalni klan Jovanović, koji je decenijama živeo u Kelnu od socijalne pomoći nemačke države, istovremeno je, prema optužnici, vodio monstruozan sistem trgovine maloletnim devojčicama i prisiljavao ih da kradu kako bi "otplaćivale" brakove.

Porodica Jovanović u Nemačkoj je još od 1985. godine, ali su, kako navode istražitelji, živeli daleko od zakona. Iako su zvanično bili socijalni slučajevi, realnost je bila potpuno drugačija.

Država plaćala kiriju, a klan živeo u luksuzu

Istražitelji su utvrdili da je klan živeo u velikoj porodičnoj kući u Kelnu, procenjene vrednosti oko 625.000 evra, dok su u isto vreme primali socijalnu pomoć. Kuća je formalno bila u vlasništvu ćerke vođe klana, jedine koja je bila prijavljena kao zaposlena.

Foto: Policija

Ona je iznajmljivala nekretninu ostalim članovima porodice, roditeljima, sestri, sestrinom sinu i njegovoj supruzi, a pošto su oni primali socijalnu pomoć, kiriju im je faktički plaćala nemačka država.

- Tokom racije 2020. godine policija je u vili pronašla luksuzne automobile vredne oko 500.000 evra, Roleks satove,skupoceni nakit, kao i 17.000 evra u gotovini sakrivenih u čarapi - pišu nemački mediji.

Foto: Policija

Kupovali devojčice, pa ih terali da krađama vraćaju dug

Najpotresniji deo optužnice odnosi se na sudbinu Romine S, koja je imala svega 16 godina kada ju je, prema navodima tužilaštva, sopstveni otac prodao klanu za 85.000 evra, predstavljajući je kao "dobrog lopova".

Podsetimo, u porodičnoj vili Jovanovića istražitelji su pronašli jeziv dokument pod nazivom "bračna obaveza", koji detaljno reguliše prodaju devojčica. U njemu se navode cena, kapara, ali i morbidni uslovi - devojka mora biti nevina i potpuno pokorna svekru i svekrvi, a u suprotnom "kupac" ima pravo da raskine dogovor.

Po dolasku u vilu klana, Romini su oduzeti pasoš i telefon, a kuću nije smela da napušta bez pratnje. Udata je za Leonarda, unuka vođe klana Draška, i ubrzo je rodila dvoje dece.