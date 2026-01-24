Slušaj vest

Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru skoro je u potpunosti ugašen i, prema najnovijim informacijama s terena, stavljen je pod totalnu kontrolu. U ovom trenutku nema pretnje daljeg širenja vatre, a na terenu i dalje ostaju raspoložive vatrogasne jedinice, kao i interventne i redovne policijske snage, radi obezbeđenja i potpune stabilizacije situacije.

Kako javljaju ekipe s lica mesta, trenutno se intenzivno koristi hemijska pena, namenjena za požare u zatvorenom prostoru. Ova metoda gašenja primenjena je zbog toga što je krov objekta u potpunosti izgoreo, dok su ostale zidine, unutar kojih je i dalje postojala opasnost od tinjanja i ponovnog rasplamsavanja. Upravo hemijska pena omogućava da se požar definitivno "uguši" i spreči njegovo ponovno aktiviranje.

Posebno se ističe da su cisternska vozila tokom noći i jutra uspešno dopunjavana vodom iz više izvora – iz obližnjih hidranata, uključujući i one kod gradske toplane, kao i sa hidrantske mreže okolnih objekata. Ovi hidranti su, prema rečima vatrogasaca, bili ispravni i odlično su poslužili u najkritičnijim trenucima intervencije, što je značajno olakšalo borbu s vatrom.

1/7 Vidi galeriju Požar u Novom Pazaru Foto: Sandžak Danas

Osim toga, nekoliko vatrogasnih vozila dopunjavalo je vodu i u krugu JKP "Vodovod", čime je obezbeđen kontinuitet u gašenju i izbegnuti prekidi u snabdevanju vodom u najtežim fazama intervencije.

Prizori sa lica mesta jasno pokazuju da je požar doveden u završnu fazu gašenja, uz organizovan i profesionalan rad svih službi.

Iako je materijalna šteta ogromna, najvažnija vest je da nije bilo ljudskih žrtava. Nadležne službe ostaju na terenu dok se ne završi potpuno dogasivanje i hlađenje objekata, nakon čega će uslediti uviđaj i utvrđivanje svih okolnosti nastanka požara.

Požar u Novom Pazaru Izvor: Sandžak Danas

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, lokalizovali su požar koji je izbio noćas oko 1.47 časova u Novom Pazaru u ulici Dimitrija Tucovića, a koji je zahvatio nekoliko magacina firme za proizvodnju tekstila i poslovni prostor, saopštio je MUP.

U ovom požaru nije bilo povređenih lica.

U intervenciji gašenja požara učestvuje 59 vatrogasaca-spasilaca sa 19 vatrogasnih vozila iz vatrogasno-spasilačkih jedinica Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Ivanjica, Kragujevac, Čačak, Raška i Kraljevo, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Pazar i Javnog komunalnog preduzeća u ovom gradu, dok su policijski službenici PU Novi Pazar obezbeđivali mesto požara. Dogašivanje je u toku.