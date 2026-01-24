PONAVLJA SE SUĐENJE ZA UBISTVO VLASNIKA PEČENJARE: Rođak prijavio da mu se Milan ne javlja na telefon, policija u stanu zatekla horor
Državljanin Bosne i Hercegovine Sultan Gušani (30) koji se tereti da je 22. novembra 2023. godine sa još jednim muškarcem usmrtio Novosađanina Milana Tucakova (54), naći će se ponovo na optuženickoj klupi 19. februara, saznaje „Dnevnik".
On će tada u novosadski Viši sud biti doveden iz pritvora koji mu je poslednji put produžen do 7. marta.
Prvostepenom presudom Gušani je osuđen na deset godina zatvora zbog ubistva u saizvršilaštvu, ali je Apelacioni sud u Novom Sadu doneo odluku da se ukine ta presuda Višeg suda i ovaj predmet vratio na ponovno suđenje.
Podsetimo, zločin se dogodio u centru Novog Sada, u pasažu Zmaj Jovine 8, u stanu u kojem je živeo sada pokojni Tucakov, a čije je beživotno telo pronašla policija 23. novembra 2023. godine oko 18 časova.
Okrivljeni Sultan Gušani je na početku postupka, negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret.
- Ja ne mogu da vratim život, žao mi je. Nisam ubio tog čoveka, ja sam se branio - rekao je tada Gušani.
Naime, pripadnici MUP-a su došli na lice mesta po pozivu rođaka ubijenog, koji se zabrinuo što mu se ovaj ne javlja. Nakon što su ušli u stan, zatekli su nesrećnog coveka kako leži na podu sa brojnim povredama nanetim oštrim predmetom. Ubrzo potom, operativnim radom policije, lisice su stavljene na ruke državljaninu Bosne i Hercegovine, čiji su tragovi pronađeni u stanu. On je uhapšen u jednom beogradskom parku i od tada se nalazi iza rešetaka.
Podsetimo, Sultan Gušani je u martu prošle godine oglašen krivim što je 22. novembra 2023. godine u popodnevnim satima u stanu sada pokojnog Tucakova, u stanju kada mu je mogućnost da shvati značaj dela i upravlja svojim postupcima bila smanjena, zajedno sa NN licem, fizički napao Tucakov Milana. Zajedno su mu udarcima naneli lake telesne povrede, a noževima šest ubodnih rana koje zbirno predstavljaju teške telesne povrede usled kojih je i preminuo.
- Ovaj predmet je specifičan. Jedan počinilac je na optuženičkoj klupi, a drugi je nepoznati muškarac. Jedan okrivljeni ne spori da je upotrebio nož, a iako na nožu nije nađen njegov DNK trag, ne znači da ga nije upotrebio - kažao je prilikom izricanja prvostepene presude sudija Vladimir Pecovski i dodao da su, osim priznanja okrivljenog, tu i drugi dokazi, DNK materijal, veštačenje, izjave svedoka o tome kakav je pokojni Tucakov bio.
Sudija Pecovski je tada naglasio da je jasno da je u stanu bilo borbe što potvrđuju ispreturane stvari u stanu i povrede na okrivljenom Gušaniju, koje su, međutim, mogle nastati i na nekom drugom mestu.
Milan Tucakov, inače, bio je vlasnik pečenjare u Novom Sadu.
Kurir.rs - Dnevnik.rs