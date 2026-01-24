Slušaj vest

Pripadnici beogradske policije uhapsili su u četvrtak S. J. (42) i njenu maloletnu ćerku I. J. (15) zbog sumnje da su izvršile krivično delo prevare, oštetivši penzionerku iz Mirijeva za 20.000 evra.

Prema nezvaničnim informacijama, majka i ćerka su došle u stan oštećene J. P. (83) u naselju Mirijevo, gde su je, koristeći njenu lakovernost i godine, ubedile da je pod dejstvom crne magije. One su lažno obećale starici da mogu da joj pomognu i uklone kletvu, ali da je za taj "obred" neophodna novčana nadoknada.

Nesrećna žena je osumnjičenima predala ušteđevinu u iznosu od oko 20.000 evra.

Ubrzo nakon što su žene napustile stan, shvatila je da je prevarena, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

