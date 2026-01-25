Slušaj vest

Knjaževačka policija uhapsila je meštanina S.D. (31) zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela i to razbojništvo u pokušaju i teška krađa na naročito drzak način.

- Osumnjičenog smo uhapsili vrlo brzo nakon što je počinio drugo krivično delo. S.D. je najpre ušao u jednu kockarnicu u širem centru Knjaževca u kojoj je bilo puno ljudi. Pred svima, prišao je šanku, odgurnuo osoblje, otvorio kasu i pokupio sav novac. Nakon toga je izašao. Inače, u kasi nije bilo mnogo para - saznajemo od nadležnih.

Osumnjičeni je zatim izašao na ulicu, i hodajući spazio meštanina starog 28 godina koji je u ruci imao mobilni telefon. Zatim je naglo nasrnuo na tog čoveka i počeo da ga krvnički tuče po glavi i telu u nameri da mu oduzme mobilni telefon. Prolaznici su se umešali i spasili čoveka koji je ležao na trotoaru, a osumnjičeni je pobegao bez telefona, i vrlo brzo uhapšen.

S.D. se nalazi u pritvoru do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužilaštvu.