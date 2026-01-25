Slušaj vest

LOZNICA – Jedna osoba poginula je u ukupno 233 saobraćajne nezgode koliko ih se tokom 2025. dogodilo na području koje pokriva loznička Saobraćajna policijska ispostava, podaci su Policijske uprave u Šapcu. Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, kako je navedeno, dogodila se jedna sa poginulim, 145 sa povređenim licima i 87 sa materijalnom štetom, u kojima je 47 osoba zadobilo teške i 169 lake telesne povrede.

U istom periodu godinu pre dogodila se ukupno 191 saobraćajna nezgoda, od čega pet sa ukupno šest poginulih osoba. Od toga je bila 121 saobraćajna nezgoda sa povređenim licima i 65 sa materijalnom štetom, teške telesne povrede zadobile su 43, a lake 151 osoba. Kako je utvrđeno najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina, radnje vozilom, neustupanje prvenstva prolaza, nepropuštane pešaka, nepropisno odstojanje i alkohol. Za godinu dana odvijanja saobraćaja na moto-putu Loznica-Šabac, otvorenom 30. decembra 2024, dogodilo se deset saobraćajnih nezgoda u kojima su četiri osobe zadobile teške, a 12 lake telesne povrede, dok je u osam nezgoda evidentirana samo materijalna šteta.

Foto: T.Ilić

Najveći broj saobraćajnih nezgoda na moto-putu dogodio se na kružnom toku u Lešnici, gde je kao uzrok uglavnom evidentirana neprilagođena brzina vozila. Minule godine su presretači otkrili ukupno 468 prekršaja od kojih je najveći broj, čak 354 bilo prekoračene dozvoljene brzine kretanja. Neslavni rekorder prekoračenja brzine na moto-putu vozio je čak 207,7 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje 100 kilometara. Prema podacima PU Šabac u prostorijama lozničke SPI lani je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, ili narkotika zadržano ukupno 165 lica, a takvih vozača je iz saobraćaja isključeno skoro 690, dok je po drugim osnovama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima isključeno 1.147 lica. Policija navodi da je među njima i osoba koja je upravljalo vozilom pod dejstvom alkohola sa izmerenim 3.53 mg/ml, a lani je iz saobraćaja isključen i u službenim prostorijama zadržan i dvadesettrogodišnji vozač električnog trotineta koji je njime upravljao pod dejstvom psihoaktivne suspstance kanabis.

Nažalost, broj poginulih je u prvom mesecu ove godine već izjednačen sa lanjskim pošto je u saobraćajnoj nesreći koja se 2. januara dogodila u Klupcima poginuo jedan radnik lozničkog KJP ''Naš dom'', a dve osobe su bile povređene.