Državljanin Srbije (54) i državljanka Italije (54) koji su, podsetimo, uhapšeni sredinom decembra prošle godine u mestu Kapolago, na jugu Švajcarske, zbog 40 kilograma kokaina, i ranije su prevozili narkotike za, kako se sada saznalo, istu osobu.

Reč je bosanskom državljaninu i sumnja se da se radi o mnogo široj kriminalnoj mreži.

Podsetimo, prilikom redovne saobraćajne kontrole, a tokom detaljnog pretresa automobila, službenici su otkrili veću količinu narkotika, za koju je naknadno utvrđeno da se radi o oko 40 kilograma kokaina, vrednih nekoliko miliona evra. Droga je odmah zaplenjena, a osumnjičeni su momentalno privedeni.

Odale ga fotografije

- Sada se saznalo da je par više puta prevozio drogu za istu osobu. Prvi put radilo se o 3 kilograma kokaina, međutim, sledeća tura bila je znatno veća, jer su tada švajcarske bezbednosne službe zaplenile oko 40 kilograma kokaina - kaže izvor i dodaje:

- Srbina su razotkrile fotografije u njegovom telefonu, nakon čega je priznao delo. Međutim, Italijanka je sve vreme tvrdila da nije imala pojma da prevoze kokain u automobilu.

Audi korišćen za krađe

Inače, automobil marke "audi A4" kojim je upravljao Srbin korišćen je ranije za krađe pa su, zahvaljujući toj prijavi, saobraćajni policajci zaustavili vozilo. Oni su tokom regularne kontrole automobila shvatili da Srbin i Italijanka nešto kriju.