Policija u Sokobanji uhapsila je D.J. (48) iz Aleksinca zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Nakon istražnih radnji, naša policija je u okolini Sokobanje zaustavila ''citroen'' kojim je upravljao osumnjičeni D.J., a bio je sam u automobilu. Policija je počela da pretresa automobil. Organi reda pronašli su marihuanu i to oko 440 grama. S obzirom da jedan gram marihuane na ulici košta od 1.000 do 1.200 dinara, vrednost zaplenjenog narkotika je skoro 500.000 dinara - saznajemo od nadležnih.