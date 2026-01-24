Slušaj vest

Policija u Sokobanji uhapsila je D.J. (48) iz Aleksinca zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Nakon istražnih radnji, naša policija je u okolini Sokobanje zaustavila ''citroen'' kojim je upravljao osumnjičeni D.J., a bio je sam u automobilu. Policija je počela da pretresa automobil. Organi reda pronašli su marihuanu i to oko 440 grama. S obzirom da jedan gram marihuane na ulici košta od 1.000 do 1.200 dinara, vrednost zaplenjenog narkotika je skoro 500.000 dinara - saznajemo od nadležnih.

Osumnjičenom D.J. određen je pritvor do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti sproveden niškom tužilaštvu.

Kurir.rs

