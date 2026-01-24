Policija u Obrenovcu je u četvrtak uhapsila L. M. (27), zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici.
Određen mu pritvor
UDARIO TRUDNU SUPRUGU, PA JE KRVNIČKI TUKAO PESNICAMA: Uhapšen muškarac iz Obrenovca zbog nasilja u porodici
Slušaj vest
On je osumnjičen da je pretukao svoju trudnu suprugu A. M. (22).
Njemu je posle saslušanja određeno zadržavanje od 48 sati i pisana krivična prijava.
L. M. je posle verbalne rasprave sa trudnom suprugom prišao i udario je otvorenom šakom po licu, a zatim nastavio da je udara pesnicama u glavu.
Istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
Komentariši