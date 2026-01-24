Slušaj vest

On je osumnjičen da je pretukao svoju trudnu suprugu A. M. (22).

Njemu je posle saslušanja određeno zadržavanje od 48 sati i pisana krivična prijava.

L. M. je posle verbalne rasprave sa trudnom suprugom prišao i udario je otvorenom šakom po licu, a zatim nastavio da je udara pesnicama u glavu.

Istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

(Kurir.rs/Telegraf)

