6 MESECI NI TRAGA OD EGZEKUTORA, ALI NI OD NARUČIOCA LIKVIDACIJE KAVČANINA FILIPA KNEŽEVIĆA U BARSELONI! Posle zločina škaljarci viđeni kako slave uz vatromet?!
Španska policija ni posle šest meseci nema konkretne odgovore ko stoji iza brutalne likvidacije Filipa Kneževića, visokopozicioniranog člana kavačkog klana sa Cetinja, koji je u julu prošle godine hladnokrvno ubijen u centru Barselone.
Knežević je, prema dosadašnjim informacijama, likvidiran usred dana, pred očima brojnih prolaznika, dok je ulazio u stan u pešačkoj zoni. Maskirani egzekutor mu je prišao s leđa i ispalio tri hica, od kojih je jedan bio smrtonosan.
- Istražitelji sumnjaju da je reč o plaćenom ubici, ali da postoji šansa da je u ubistvu učestvovalo i više od jedne osobe. Ipak, i posle šest meseci, nema ni traga ni od egzekutora, ali ni od navodnog naručioca ubistva - kaže izvor Kurira.
U tri crnogorske opštine, Podgorici, Cetinju i Kotoru, nakon likvidacije, u isto vreme, ispaljen je vatromet, zbog, kako je crnogorskim medijima nezvanično saopšteno iz više izvora, vesti o smrti Cetinjanina.
Činjenica da je došlo do slavlja na nekoliko lokacija među članovima škaljarskog klana, navela je istražitelje na sumnju da se nešto dešava, o čemu su saznali nakon što se ta vest proširila podzemljem.
Krvava osveta balkanske mafije
Podsetimo, Knežević se dovodio u blisku vezu sa kavačkim klanom, a Srbija je za njim ranije raspisala poternicu zbog sumnje da je bio jedan od četvorice direktnih izvršilaca ubistva vođa škaljarskog klana Alana Kožara i Damira Hadžića,koji su 23. jula 2020. godine likvidirani na ostrvu Krf.
Španski mediji navode da je gotovo izvesno reč o još jednom krvavom obračunu balkanske mafije, iza kog stoji rat zaraćenih klanova, čija je pozadina višemilionska trgovina narkoticima.
- Istražitelji rade sa izuzetnim oprezom. Način izvršenja, mesto zločina u samom centru grada, ali i činjenica da je ubistvo izvedeno usred dana, ukazuju da iza svega stoji organizovana kriminalna grupa - navode izvori bliski istrazi.
Kamere i otisci, ključni tragovi
Kako se saznaje, ključni dokazi u istrazi mogli bi da budu snimci sa sigurnosnih kamera okolnih zgrada, ali i otisak prsta koji je navodno pronađen na izlaznim vratima u zadnjem delu zgrade.
- Ovakve likvidacije su tipične za profesionalne, plaćene ubice. Policija je detaljno pretražila zadnji deo objekta kako bi rekonstruisala kretanje ubice i utvrdila da li je žrtva bila praćena danima pre zločina - otkrivaju izvori iz istrage.
Usledio novi talas ubistava
Nakon likvidacije Filipa Kneževića u Barseloni, rat između kavčana i škaljaraca dodatno je eskalirao. Tokom 2025. godine u nastavku krvavog obračuna stradalo je više osoba.
U tom talasu nasilja ubijeni su i PodgoričaniIgor Nedović i Ivan Milačić. Istražitelji sumnjaju da je Milačić likvidiran iz osvete za ubistva Kneževića i Nedovića, koji su ubijeni u razmaku kraćem od 24 sata.
Nedović je, prema dostupnim podacima, ubijen hicima koje je ispalio Arijan Rečković. Isti napadač je, kako se sumnja, dva meseca ranije već pokušao da likvidira Nedovića, ali mu je tada policija izgubila trag.
Više o detaljima likvidacije Nedovića, kao i o tome šta je rekao njegov otac, možete pročitati u našem odvojenom tekstu na linku iznad.
Sa druge strane, zbog ubistva Ivana Milačića uhapšen je Nikola Petrović, dok se istraga nastavlja.