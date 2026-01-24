Droga bila spakovana u kutije i manje pakete, uhapšen Surčinac zbog sumnje da je marihuanu pripremao za dalju prodaju
KURIR SAZNAJE! U SURČINU ZAPLENJENO OKO 100 KILOGRAMA MARIHUANE! Droga bila upakovana u 10 kutija, osumnjičeni diler odmah uhapšen (foto)
U saradnji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije MUP RS u Surčinu je, kako saznajemo, zaplenjeno oko 100 kilograma marihuane i automobil marke Volkswagen Passat.
Zaplenjena marihuana u Surčinu Foto: Mup
Uhapšen je osumnjičeni U.M. iz Surčina za kojeg se sumnja da je ovu drogu držao radi dalje prodaje.
Pronađena droga, kako saznajemo, bila je upakovana u 10 kutija i stotinak manjih paketa.
Osumnjičeni će biti priveden na saslušanje u tužilaštvo u zakonskom roku.
