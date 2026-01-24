Slušaj vest

U saradnji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije MUP RS u Surčinu je, kako saznajemo, zaplenjeno oko 100 kilograma marihuane i automobil marke Volkswagen Passat.

Zaplenjena marihuana u Surčinu Foto: Mup

Uhapšen je osumnjičeni U.M. iz Surčina za kojeg se sumnja da je ovu drogu držao radi dalje prodaje.

Pronađena droga, kako saznajemo, bila je upakovana u 10 kutija i stotinak manjih paketa.