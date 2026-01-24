Slušaj vest

U saradnji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije MUP RS u Surčinu je, kako saznajemo, zaplenjeno oko 100 kilograma marihuane i automobil marke Volkswagen Passat.

Zaplenjena marihuana u Surčinu Foto: Mup

Uhapšen je osumnjičeni U.M. iz Surčina za kojeg se sumnja da je ovu drogu držao radi dalje prodaje.

Pronađena droga, kako saznajemo, bila je upakovana u 10 kutija i stotinak manjih paketa.

Osumnjičeni će biti priveden na saslušanje u tužilaštvo u zakonskom roku.

Ne propustiteHronikaSRBIN U AUDIJU KORIŠĆENOM ZA KRAĐE PREVOZIO KOKAIN ZA NARKO BOSA BOSANCA! Švajcarski istražitelji razotkrili plan šverca, zbog ovoga morao sve da prizna
Švajcarska policija
HronikaZAPLENJENO 2,7 TONA DROGE I 10 MILIONA EVRA, 70 OSOBA PROCESUIRANO ZBOG UBISTAVA U PRESTONICI: Više javno tužilaštvo objavilo godišnji izveštaj za 2025.
vjt.jpg
HronikaFILMSKA AKCIJA U BEČU, POLICIJA U ZASEDI ČEKALA SRBINA (45): Danima ga pratili, na kraju mu stavili lisice!
austrija-hapsenje.jpg
HronikaPRONAĐENO 81 KILOGRAM DROGE, ORUŽJE, 3.000 EVRA... Tri osobe uhapšene na KiM posle višemesečne istrage
Kosovska policija.JPG