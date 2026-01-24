Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili oko 100 kilograma marihuane i uhapsili U. M. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 100 kilograma marihuane i uhapsili U. M. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Zaplenjena marihuana u Surčinu Foto: Mup

Policija je u jednoj garaži u Beogradu zaplenila oko 100 kilograma marihuane upakovanu u 98 paketa, kao i vozilo u kojem je droga bila sakrivena.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Zapelenjena droga Izvor: VTJ/MUP

Čestitam pripadnicima Uprave kriminalističke policije na uspešno realizovanoj akciji i značajnoj zapleni. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima i svih oblika organizovanog kriminala", izjavio je ministar Dačić.

Ne propustiteHronikaSRBIN U AUDIJU KORIŠĆENOM ZA KRAĐE PREVOZIO KOKAIN ZA NARKO BOSA BOSANCA! Švajcarski istražitelji razotkrili plan šverca, zbog ovoga morao sve da prizna
Švajcarska policija
HronikaUDARIO TRUDNU SUPRUGU, PA JE KRVNIČKI TUKAO PESNICAMA: Uhapšen muškarac iz Obrenovca zbog nasilja u porodici
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaU KOLIMA VOZIO NARKOTIK VREDAN SKORO POLA MILIONA DINARA: Policija u Sokobanji uhapsila muškarca (48) iz Aleksinca, evo šta mu je nađeno u vozilu
1000036184.jpg
Hronika"SRAMOTA JE ŠTA SU DOKTORI URADILI MOJOJ ĆERKI!" Za smrt Milene Kitanović otac okrivio lekare, ispričao šta se sve desilo u Kliničkom centru (video)
combo1.jpg