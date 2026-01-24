POGLEDAJTE 100 KILOGRAMA DROGE KOJE JE POLICIJA DANAS ZAPLENILA: Dačić otkriva detalje hapšenja dilera u Surčinu (VIDEO)
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili oko 100 kilograma marihuane i uhapsili U. M. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 100 kilograma marihuane i uhapsili U. M. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je u jednoj garaži u Beogradu zaplenila oko 100 kilograma marihuane upakovanu u 98 paketa, kao i vozilo u kojem je droga bila sakrivena.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje.
Čestitam pripadnicima Uprave kriminalističke policije na uspešno realizovanoj akciji i značajnoj zapleni. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima i svih oblika organizovanog kriminala", izjavio je ministar Dačić.