Očekuje se da uviđaj bude obavljen danas ili sutra, nakon čega bi trebalo da se zna i uzrok izbijanja požara.

Veliki požar koji je juče zahvatio nekoliko magacina firme za proizvodnju tekstila i poslovni prostor u Novom Pazaru lokalizovan je juče tokom popodneva, ali vatrogasci i dalje gase vatru.

Načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru Darko Belić rekao je za RTS da će vatrogasci biti na licu mesta sve dok požar ne bude bio ugašen.

Foto: RTS Printscreen

"Mi ćemo gasiti požar do konačne likvidacije. Nadam se da će to biti u toku dana, ali sve do onog trenutka dok mi ne budemo 100 posto sigurni, mi ćemo biti tu i gasiti požar", naveo je Belić.

Dodao je da su se u magacinu nalazili repro materijali, teksas i da oni zahtevaju duži period gašenja od drugih materijala.

"Mi ćemo biti tu dok se pojavljuje i zadnji plamičak vatre, dima. Dok konačno požar ne bude likvidiran, mi ćemo biti tu", naglasio je Belić.

Dodao je da će uviđaj biti obavljen tokom dana ili sutra, nakon čega će bi trebalo da se zna uzrok izbijanja požara.

Foto: RTS Printscreen

Osim vatrogasaca iz Novog Pazara, požar su gasile i ekipe iz Raške, Tutina, Sjenice, Ivanjice, Kraljeva, Kragujevca i Čačka, a Belić im se zahvalio na pomoći.