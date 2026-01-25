RASKRINKANA VEZA SRPSKE I TURSKE MAFIJE POSLE ZAPLENE 10 TONA KOKAINA: Zaposlili Indijce kao paravan, naoružani Srbin čuvao drogu sakrivenu u tovaru soli!
Istraga zaplene 10 tona kokaina u Atlantskom okeanu kod Kanarskih ostrva, za koji se veruje da pripada Balkanskom kartelu, kako prenose španski mediji, razotkrila je povezanost između moćnog turskog klana i srpskog narko kartela!
Da podsetimo, početkom januara u akciji Bela plima zaplenjena je rekordna pošiljka kokaina na brodu Junajted Es, a među uhapšenima se našao i državljanin Srbije koji se nalazi u pritvoru. Kako su španski istražitelji otkrili, droga poslata iz Kolumbije, preko Brazila, trebalo je da bude isporučena u Španiji, gde bi Turci i Srbi podelili posao.
- Četvorica državljana Turske, jedan Srbin i jedan Mađar, nalaze se u pritvoru do suđenja i veruje se da su oni bili odgovorni za čuvanje kokaina koji je bio sakriven u tovaru soli. Indijci koji su uhapšeni i pušteni bili su samo paravan da bi brod delovao manje sumnjivo. Utvrđeno je da se neretko angažuju mornari iz Indije i Pakistana kako bi se zapravo stekao utisak da je reč o brodu koji nosi komercijalni tovar - navodi portal El Espanol. Podsetimo, prilikom hapšenja, na brodu je pronađen naoružani Srbin.
Istražitelji su, prenosi El Espanol, utvrdili da je fiktivna kompanija koja je vlasnik broda kome je ovo bilo poslednje putovanje i koji je trebalo da bude rashodovan, smeštena u Hondurasu.
- Kokain je proizveden u Kolumbiji, a na brod Junajted Es utovaren je u Brazilu. Srpski i turski klan imali su zajedničko vlasništvo nad tovarom kokaina i trebalo je da ga podele i dalje distribuiraju kada stigne u Španiju - navode oni.
Imena izvesnih Cetina Gorena i Mehmeta Murata Buldanlioglua isplivala su u istrazi ove zaplene.
- Reč je o narko trafikantima sa poternica, koji su slobodno živeli u Turskoj, sve dok pre nekoliko dana nisu uhapšeni zbog zaplene kokaina na brodu Junajted Es. Goren je i ranije hapšen, 2012. godine, zbog šverca 8 tona kokaina - navode i dodaju da je on poznat kao saradnik srpske mafije. Međutim, u istrazi za sada nije obelodanjeno nijedno srpsko ime:
- Ova zaplena droge zadala je veliki udarac moćnom narkokartelu i izgubljena je velika količina novca. Očekuje se da u narednim mesecima eskalira talas nasilja širom sveta zbog ove zaplene - naveli su istražitelji za El Espanol.
Da podsetimo, u akciji Bela plima agenti su zaplenili 294 paketa koji su na kraju teški 9,994 kilograma kokaina. Utvrđeno je da je droga poreklom iz Brazila i da je plan bio da se transport iz Latinske Amerike u Evropu pošalje preko Kanarskih ostrva. Takođe, istražitelji su utvrdili i da je deo zaplena treba manjim čamcima da ostane na Kanarskim ostrvima, dok je veći deo treba da bude za Evropu.
- Trgovci drogom su nameravali da veliki deo droge ostave u blizini Gilbraltarskog moreuza, gde je organizovano da nekoliko glisela preveze pošiljku do provincije Uelva. Kako bi paketi stigli na kopno plan je bio da se prevozi drumskim putem - automobilima, kombijima i kamionima širom Iberijskog poluostva i za nekoliko evropskih zemalja. Deo robe stigao bi i u Srbiju - naveli su nadležni na konferenciji.
Kurir.rs