Slušaj vest

Novopazarac Meldin Mehmedović (19) jedan od povređenih u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran Montana u Švajcarskojopisao je kako se borio za život, dok je vatra gutala sve pred sobom!

Dosadašnja istraga, podsetimo, utvrdila da je do požara u baru "Le Constellation" najverovatnije došlo nakon što se zapalio plafon kada je pirotehnika, tačnije prskalice na bocama, zahvatila taj deo bara. Požar se munjevitom brzinom proširio, scene koje su usledile bile su jezive.Crni bilans iznosio je 40 mrtvih, od kojih je najmlađa žrtva devojčica od 14 godina, dok je 119 gostiju kluba teško povređeno.

Preživeli Meldin Mehmedović Foto: screenshot canal9.ch

Plafon u plamenu

- Atmosfera u baru bila je jako dobra, svi su se veselili, igrali i pevali. Došao sam u bar inače, negde oko pola sata iza ponoći sa mojim najboljim prijateljem Teom. Mislim da većina gostiju nije ni videla trenutak kada je požar krenuo - objašnjava Meldin za Canal9, švajcarsku televiziju:

- U jednom trenutku sam video da je ceo plafon u plamenu. Svi su uspaničeno počeli da beže ka stepenicama, tamo je bio izlaz. Na stepenicama nije moglo da se stane, bile se prepune. Svi su bežali... - opisuje Mehmedović i dodaje da je stekao utisak da gosti koji su bili u delu bara u kome je on bio nisu na vreme videli da je izbio požar.

Gazili jedni preko drugih...

Mladić koji je te večeri samo želeo da se lepo provede sa svojim prijateljem, bio je svedok jezivih scena od kojih još uvek nije spavao mirnim snom.

1/11 Vidi galeriju Požar u Švajcarskoj Foto: Društvene Mreže, Police Cantonale Valaisanne/Police Cantonale Valaisanne

- Ljudi su gazili jedni druge! Vukli su i gurali, hvatali se i bukvalno tražili slamku spasa, samo da živi napuste lokal. Bila je velika panika. Moj prijatelj Teo bio je ispred mene, gurao sam ga kako bi se izvukli, kako bi izašli živi. Hvala Bogu, živ je - opisao je Novopazarac dok reporteru pokazuje snimke kobne večeri.

- Usledio je dim, nismo ništa videli od njega. Nismo videli kuda gazimo. Osetio sam toplotu, plamen kako dolazi do mene. Peče me zglob. Neko me je u toj gužbi izuo i ostao sam bez cipele. Bio sam bos. Samo sam hteo da izađem napolje. Morao sam da se penjem preko ljudi, jer sam mislio da ću umreti.

Trenutak užasa usledio je nakon što je izašao napolje i video da je ceo lokal u plamenu, napominje jedan od četvorice preživelih državljana Srbije. Inače, da podsetimo, pored Novopazarca u požaru su povređeni još trojica mladića koji su rodom iz Srbije -Tutinac Daris Gegić, Predrag Janković iz okoline Ljiga i Mihailo Gudžulić iz Kraljeva, dok je Stefan Ivanović jedna od žrtva požara.

1/14 Vidi galeriju U požaru povređeni i mladići rodom iz Srbije, jedan nastradao Foto: Društvene Mreže, Društvene Mreže, screenshot X

- Dok sam izlazio napolje samo sam pratio gde se nalaze ulazna vrata, to mi je bio neki orijentir. Međutim, pred vratima bara je bio pakao, ljudi su skakali jedni preko drugih, padali kao domine. Video sam i ljude koji su izašli u plamenu, spaljeni - rekao je on i dodao da nije mogao da pronađe prijatelja Tea.

- Mislio sam da je izašao napolje i da se možda nalazi u baru preko puta. A bojao sam se ako nije tamo, onda ga više nikada neću videti. Međutim, video sam ga i bio je svestan ali potpuno izgoreo. Pomislio sam izgoreo je, ali biće dobro svestan je. Kosa mu je bila spaljena, ali sam mislio koga briga za kosu samo da je živ.

Koža se zalepila...

Meldin Mehmedović skupio je snagu pa je pred kamerama pokazao i jaknu i farmerke koje je nosio u novogodišnjoj noći. Stvari je saučuvao u jednoj kesi i stavio u podrum.

Farmerke sa kojih je skidao tuđu kožu Foto: screenshot canal9.ch

- Ovo su farmerke koje sam nosio, a ovo je izgorela koža... Ne znam uopšte čija je. Ta koža, zalepila se za moje farmerke tokom grčevitog izlaska napolje. Zapravo, bila je svuda po farmerkama, ali je moja majka skinula - kaže potresnim glasom mladić dok okreće farmerke i potomiz sive kese vadi crnu jaknu.

- Uglavnom je izgorela jakna. Dok sam bežao iz bara pomislio sam: "Ova jakna će mi se zalepiti za kožu ili će me zaštititi!" Sada znam, da je nisam imao izgoreo bi.

Novopazarac pokazuje jaknu koja mu je spasila život Foto: screenshot canal9.ch

Jakna koju pokazuje Meldin cela je uništena i vidljivi su tragovi spaljivanja. Dok skuplja snagu da nastavi razgovor navodi da je ovo jako velika tragediju koju je preživeo, ali ni sam ne zna kako. Preživeli mladić rodom iz Srbije je potom uzeo mobilni telefon i pozvao svog najboljeg prijatelja Tea koji mu se na video-poziv javio iz bolničke postelje. Nakon pozdrava, Teo je ispričao da mu je vatra zahvatila 30 posto tela, a da su mu ruke potpuno uništene i spaljene.

- Moram da učim da hodam... Nemam više snage i moraću da zaboravim na moj posao, s obzirom da su mi ruke u jako lošem stanju. Naime, radim mehaniku i ruke su mi potrebe svaki dan. A prema navodima lekara narednih najmanje godinu dana ne smem da uprljam ruke i da ih inficiram. Leti ne mogu da sunce, ne smem ni majicu da obučem. Sunce nikako ne sme da mi zahvati opekotine - rekao je kratko mladić pokazujući zavoje na svojim rukama.