Bračni par Boris i Kristina Jozić, čija tela su pronađena na novogodišnjem putovanju u luksuznom kompleksu na Arubi dopremljena su u Čikago gde će biti sahranjeni, ali odvojeno prema želji porodica.

Radnici luks hotela, podsetimo, 4. januara prvo su pronašli telo Borisa i to ispred objekta, a istražitelji su potom u hotelskoj sobi zatekli i njegovu suprugu koja nije davala znake života. Istražitelji sumnjaju da je Boris navodno, ubio dugogodišnju partnerku i zatim skočio sa poslednjeg sprata hotela.

Odvojena sahrana

Prema rečima poznanika, Boris i Kristina koji su se zabavljali od 2014. a u braku bili poslednjih sedam godina, neće biti zajedno sahranjeni.

- Njihova tela dopremljena su u Čikago. Svi su jako tužni... Zajedno su imali prvatni biznis, tačnije njih nekoliko. Držali su poznatu teretanu u Čikagu, pre nekoliko godina Kristina je pokrenula i prodavnicu krofnica i to na bazi zdrave hrane. Delovali su srećno zajedno, i zato nam je jako čudno da je on nju ubio, pa presudio sebi. Nisu nikad odavali utisak da im ide loše. Ali nikad se ne zna šta u čoveku pukne i šta sve može da dovede do ovakve tragedije - kaže poznanik bračnog para i dodaje:

- Čuo sam da porodice ne žele da se oni zajedno sahrane. Oni znaju pravu istinu i ne žele da pričaju o tome što se desilo, kao ni o razlogu strašne tragedije. Tuguju mnogo za Kristinom.

Na sajtu firme koja je bila u vlasništvu preminule Kristine stoji oproštaj kao i detalji kada će biti sahranjena.

Kristina Jozić Foto: Drustvene Mreže

- U znak sećanja na našu Kristinu teška srca objavljujemo da ćemo se okupiti u čast njenog života i da proslavimo sve ono što nam je pružala svakog dana. Duboko smo zahvalni na ljubavi, molitvama i podršci koju ste nam pružili u ovako teškim vremenima. Bdenje će biti organizovano 29. i 30. januara od 15 časova do 20 časova. Bogosluženje će se održati 31. januara u 10 časova u katoličkoj crkvi, a potom ćemo našu Kristinu ispratiti na počinak. Hvala vam svima što ste čuvali Kristinu i našu porodica i sa nama bili u ovako teškim danima. Kristina će zauvek živeti u našim srcima - piše u potresnoj objavi koja se nalazi na sajtu njene firme koja je bavi proteinskim krofnama.

