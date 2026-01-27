Slušaj vest

Novopazarac Meldin Mehmedović (19) preživeo je požar u baru na skijalištu u Kran Montani u Švajcarskoj, a tokom potresne ispovesti pokazao je i video-snimke koje je sačinio kobne novogodišnje večeri!

Mladić rodom iz Srbije, podsetimo, 1. januara nakon ponoći, uspeo je da preživi strahovit požar koji je izbio u baru "Le Constellation" u kom je 40 ljudi izgubilo život, dok je njih 119 teško povređeno. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da su prskalice na bocama šampanjca koje su bile deo novogodišnjeg performansa zahvatile plafon, a potom se vatra munjevitom brzinom proširila na ceo lokal.

Vatra guta plafon

Tokom potresne priče mladog Novopazarca, koju je dao za švajcarski portal Canal9, ustupio im je i navodno, svoj video-zapis koji je sačinuo dok je bežao od vatrene stihije. Na prvom snimku može se videti da je vatra planula na plafonu, i da mladić počinje da beži. Svi se guraju i traže izlaz iz bara u kojem je bila mahom omladina. U sledećem trenutku mladić se nalazi na stepenicama i beži. Vidi se opet gužva, a kamera je spuštena tako da snima patike i penjanje uz stepenice, a kako je objasnio u potresnoj priči, snimio je prijatelja Tea koji je bio ispred njega.

- Gurao sam prijatelja da što pre izađemo napolje - rekao je Meldin pokazujući snimak.

Takođe, naveo je nažalost, da je bio prinuđen da se gura s drugim gostima koji su bili u lokalu, kako bi preživeo. Opisao je dramatične scene iz švajcarskog bara gde je bukvalno, svaki minut bio kao godina, dok se nije našao napolju. U drugom delu video-snimka može se vdieti guranje i vika, a potom se ništa ne vidi s obzirom da je dim ispunio ceo lokal. Može se osetiti velika uznemirenost i panika među gostima.

Uznemirujuće scene

Na video-zapisu snimljene su i potresne scene ispred švajcarskog bara - mladi se teturaju ošamućeni od dima, neki od njih nepomično leže na betonu... Scene koje su snimljene su i više nego uznemirujuće i potresne.

Požar u Kran Montani tokom novogodišnje noći doneo je veliku tragediju kako Švajcarskoj, tako i celom regionu. U baru smrti pored Novopazarca bila su još trojica mladića rodom iz Srbije - Tutinac Daris Gegić, Predrag Janković iz okoline Ljiga, Mihailo Gudžulić iz Kraljeva. Dok je Stefan Ivanović koji je te večeri obezbeđivao lokal herojski preminuo, nakon što je nekoliko puta ulazio u bar i izvlačio goste na sigurno. Nažalost, u jednom trenutku nije izašao iz bara koji je vatra potpuno obuhvatila, ostao je zaglavljen u lokalu, ali detaljnije o tome pročitajte u linku iznad.