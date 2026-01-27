DOK JE BEŽAO SNIMIO SAV UŽAS POŽARA U ŠVAJCARSKOM SKIJALIŠTU: Novopazarac bežao kroz vatru, teturao se! Pogledajte jeziv snimak požara u Kran-Montani (VIDEO)
Novopazarac Meldin Mehmedović (19) preživeo je požar u baru na skijalištu u Kran Montani u Švajcarskoj, a tokom potresne ispovesti pokazao je i video-snimke koje je sačinio kobne novogodišnje večeri!
Mladić rodom iz Srbije, podsetimo, 1. januara nakon ponoći, uspeo je da preživi strahovit požar koji je izbio u baru "Le Constellation" u kom je 40 ljudi izgubilo život, dok je njih 119 teško povređeno. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da su prskalice na bocama šampanjca koje su bile deo novogodišnjeg performansa zahvatile plafon, a potom se vatra munjevitom brzinom proširila na ceo lokal.
Vatra guta plafon
Tokom potresne priče mladog Novopazarca, koju je dao za švajcarski portal Canal9, ustupio im je i navodno, svoj video-zapis koji je sačinuo dok je bežao od vatrene stihije. Na prvom snimku može se videti da je vatra planula na plafonu, i da mladić počinje da beži. Svi se guraju i traže izlaz iz bara u kojem je bila mahom omladina. U sledećem trenutku mladić se nalazi na stepenicama i beži. Vidi se opet gužva, a kamera je spuštena tako da snima patike i penjanje uz stepenice, a kako je objasnio u potresnoj priči, snimio je prijatelja Tea koji je bio ispred njega.
- Gurao sam prijatelja da što pre izađemo napolje - rekao je Meldin pokazujući snimak.
Takođe, naveo je nažalost, da je bio prinuđen da se gura s drugim gostima koji su bili u lokalu, kako bi preživeo. Opisao je dramatične scene iz švajcarskog bara gde je bukvalno, svaki minut bio kao godina, dok se nije našao napolju. U drugom delu video-snimka može se vdieti guranje i vika, a potom se ništa ne vidi s obzirom da je dim ispunio ceo lokal. Može se osetiti velika uznemirenost i panika među gostima.
Uznemirujuće scene
Na video-zapisu snimljene su i potresne scene ispred švajcarskog bara - mladi se teturaju ošamućeni od dima, neki od njih nepomično leže na betonu... Scene koje su snimljene su i više nego uznemirujuće i potresne.
Požar u Kran Montani tokom novogodišnje noći doneo je veliku tragediju kako Švajcarskoj, tako i celom regionu. U baru smrti pored Novopazarca bila su još trojica mladića rodom iz Srbije - Tutinac Daris Gegić, Predrag Janković iz okoline Ljiga, Mihailo Gudžulić iz Kraljeva. Dok je Stefan Ivanović koji je te večeri obezbeđivao lokal herojski preminuo, nakon što je nekoliko puta ulazio u bar i izvlačio goste na sigurno. Nažalost, u jednom trenutku nije izašao iz bara koji je vatra potpuno obuhvatila, ostao je zaglavljen u lokalu, ali detaljnije o tome pročitajte u linku iznad.
Istraga povodom nezapamćene tragedije na poznatom švajcarskom skijalištu pokrenuta je protiv vlasnika bara, odnosno francuskog bračnog para koji više od deset godina rukovode lokalom. Njima se na teret stavlja da su počinili krivična dela ubistvo iz nehata i pokušaj ubistva iz nehata, a novu buru oko vlasnika pokrenula se ovih dana nakon što je misteriozni čovek uplatio 200.000 švajcarskih franaka i vlasnik bara je pušten da se brani sa slobode.