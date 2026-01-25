Slušaj vest

Filmska pljačka dogodila se prošlog petka u jednom marketu u Borči. 

Naime, kako se vidi na snimku koji se deli društvenim mrežama, maskirani, nepoznati muškarac je uz pretnju pištoljem zahtevao novac od radnice koja je radila na kasi u tom trenutku. 

Vidi se, takođe, da je prvo stajao između dve kase, a potom je izvadio oružje i zapretio jednoj od radnica. 

Na snimku se dalje vidi kako potom one pod prisilom, vade novac iz kase i daju ga mladiću koji sve vreme "maše" pištoljem.

Trenutno nema zvanične potvrde o incidentu, kao ni koliko je otuđeno novca. 

Kurir.rs/Telegraf

