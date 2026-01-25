Hronika
POVREĐEN MUŠKARAC U POŽARU, POGLEDAJTE KAKVA JE TRENUTNO SITUACIJA NA TERAZIJAMA 14 vatrogasaca blokiralo ulicu (VIDEO)
Večeras je na Terazija došlo do incidenta u stanu na 4. spratu stambene zgrade, gde su vatrogasci zatekli požar u razbuktaloj fazi.
Požar na Terazijama Foto: Damir Dervišagić
Na lice mesta izašlo je 14 vatrogasaca, dva vozila sa 8 vatrogasaca iz VSJ Voždovac i dva vozila sa 8 vatrogasaca iz VSJ Stari grad.
Požar je lokalizovan nakon 30 minuta.
Vlasnik stana je zadobio opekotine po rukama i odvezen je u zdravstvenu ustanovu.
Požar na Terazijama Foto: Damir Dervišagić
Sumnja se da je došlo do ekplozije, ali još uvek nema zvaničnih informacija.
