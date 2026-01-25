Slušaj vest

Večeras je na Terazija došlo do incidenta u stanu na 4. spratu stambene zgrade, gde su vatrogasci zatekli požar u razbuktaloj fazi.

Na lice mesta izašlo je 14 vatrogasaca, dva vozila sa 8 vatrogasaca iz VSJ Voždovac i dva vozila sa 8 vatrogasaca iz VSJ Stari grad.

Požar je lokalizovan nakon 30 minuta.

Vlasnik stana je zadobio opekotine po rukama i odvezen je u zdravstvenu ustanovu.

