Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situaciјe, lokalizovali su požar koјi јe izbio oko 18 časova u јednom stanu na Teraziјama u Beogradu.

Na licu mesta јe 30 vatrogasaca-spasilaca sa deset vozila, a njihovom brzom intervenciјom lokalizovan јe požar i sprečeno njegovo dalje širenje.

Јedna osoba јe zadobila povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena u zdravstvenu ustanovu.

U toku јe dogašivanje i odimljavanje zgrade.

