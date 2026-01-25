Hronika
MUP O POŽARU NA TERAZIJAMA: U toku јe dogašivanje i odimljavanje zgrade
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situaciјe, lokalizovali su požar koјi јe izbio oko 18 časova u јednom stanu na Teraziјama u Beogradu.
Na licu mesta јe 30 vatrogasaca-spasilaca sa deset vozila, a njihovom brzom intervenciјom lokalizovan јe požar i sprečeno njegovo dalje širenje.
Јedna osoba јe zadobila povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena u zdravstvenu ustanovu.
U toku јe dogašivanje i odimljavanje zgrade.
