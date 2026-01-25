Slušaj vest

Danas je u Dalmatinskoj ulici na Paliluli došlo do tragičnog incidenta u stanu u kojem je živela nepokretna S.J. (78), koja je, prema izjavama komšija, živela sama.

Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio kada se S.J. najverovatnije zapalila cigarom.

Nažalost, povrede su bile smrtonosne, a telo je poslato na sudsko-medicinsku obdukciju radi utvrđivanja tačnih okolnosti smrti.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

