Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio usled zapaljenja cigarete. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu
ŽENA IZGORELA U POŽARU U SOPSTVENOM STANU! Tragedija na Paliluli: Policija zatekla jeziv prizor - ovo je mogući uzrok buktinje
Danas je u Dalmatinskoj ulici na Paliluli došlo do tragičnog incidenta u stanu u kojem je živela nepokretna S.J. (78), koja je, prema izjavama komšija, živela sama.
Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio kada se S.J. najverovatnije zapalila cigarom.
Nažalost, povrede su bile smrtonosne, a telo je poslato na sudsko-medicinsku obdukciju radi utvrđivanja tačnih okolnosti smrti.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
