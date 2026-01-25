Slušaj vest

Dečaka (11) udario je kamion dok je prelazio ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, u Mladenovcu juče oko 18 sati.

Prema rečima očevidaca, vozač kamiona se nakon kontakta sa detetom nije zaustavio, već je odmah napustio mesto nesreće.

Svedoci koji su se zatekli na licu mesta pružili su prvu pomoć mališanu do dolaska ekipe Hitne pomoći.

Dečak (11) je transportovan u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj. Prema prvim informacijama, on je srećom zadobio lakše telesne povrede i njegovo stanje je stabilno.

Policija pronašla vozača

Brzom operativnom akcijom, pripadnici MUP-a uspeli su da u kratkom roku identifikuju vozača teretnog vozila.

- O svemu je obavešten nadležni tužilac, a protiv vozača će biti podnete odgovarajuće prijave u skladu sa zakonom - navodi izvor blizak istrazi.

Istraga će utvrditi sve okolnosti ove nezgode, kao i tačne razloge zbog kojih se vozač udaljio sa mesta incidenta bez ukazivanja pomoći povređenom licu.