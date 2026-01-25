Slušaj vest

Saobraćajna nesreća dogodila se tokom večeri Ibarskoj magistrali kod Lazarevca.

Vozilo marke "dačija" udarilo u zadnji deo kamiona, a kako se može videti na fotografijama objavljenim na Instagram stranici 192.rs, prednji deo vozila je uništen.

Prema prvim informacijama nema teže povređenih lica.

Vozač "dačije" je ugruvan i prevezen kolima Hitne pomoći.

Policija vrši uviđaj.

Kurir.rs

