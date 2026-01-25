Hronika
SAOBRAĆAJKA NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Automobil udario u zadnji deo kamiona, prednji veo vozila demoliran! Policija vrši uviđaj (FOTO)
Slušaj vest
Saobraćajna nesreća dogodila se tokom večeri Ibarskoj magistrali kod Lazarevca.
Vozilo marke "dačija" udarilo u zadnji deo kamiona, a kako se može videti na fotografijama objavljenim na Instagram stranici 192.rs, prednji deo vozila je uništen.
Prema prvim informacijama nema teže povređenih lica.
Vozač "dačije" je ugruvan i prevezen kolima Hitne pomoći.
Policija vrši uviđaj.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši