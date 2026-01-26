Slušaj vest

U Ulici Ruže Jovanović, oko 19 časova sinoć, povređene su dve osobe, 60-godišnja i 37-godišnja žena, a zbrinute su na licu mesta.

Jutros se dogodila i saobraćajna nezgoda u Ulici Lole Ribara u Železniku, a na licu mesta su tri lekarske ekipe. 

Kako Kurir saznaje, u 6.05 sati, došlo je do sudara dva automobila posle čega su 4 osobe prevezene u Urgentni centar.

Naime, kod broja 7 u Ulici Lole Ribara dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo više vozila. Nezvanično, ima više povređenih. 

Lekarske ekipe Hitne pomoći su intervenisale 123 puta, od čega 24 puta na javnim mestima.

Za savet lekara telefonom javljali su se najčešće hronični bolesnici.

Kurir.rs

